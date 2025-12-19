USD 1.7000
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95

Главный идеолог «русского мира» призвал готовиться к войне с Европой

12:28

Известный российский философ, один из идеологов «русского мира» Александр Дугин заявил о необходимости «готовиться к затяжному и масштабному военному противостоянию». Об этом он сказал на форуме «Глобальные последствия украинского кризиса», пишут российские СМИ.

По его мнению, Россия «только начинает вовлекаться в масштабную и затяжную войну», и «стране пора перестать рассчитывать на скорый мир». «Надо готовиться к долгой и серьезной войне, переводить общество на военные рельсы», - считает Дугин.

«Если останется недовоеванная война, это будет продолжение этой же самой войны. Стоит нам чуть-чуть споткнуться, и процессы пойдут в обратном направлении. А значит, война будет к нам приближаться», - заявил Дугин.

По словам идеолога Кремля, «Европейский союз уже открыто готовится к возможной эскалации к 2030 году».

«Неслучайно ЕС хочет к тридцатым годам начать с нами войну в полную силу», - заявил он.

Ранее Дугин говорил, что у России «нет никаких причин воевать с Европой, кроме одной». И это причина – «то, что сами европейцы собираются воевать с нами». «Впрочем, они уже воюют с нами на территории Украины. И планируют это делать и в дальнейшем. Поэтому России надо готовиться к полномасштабной войне с Европой», - заявил Дугин.

ЭТО ВАЖНО

