Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
НАТО не готова к затяжной войне

12:31 436

Вооруженные силы стран НАТО в нынешних условиях недостаточно устойчивы для ведения затяжного конфликта, заявил Bloomberg вице-адмирал Королевского военно-морского флота Великобритании и глава Объединенного морского командования альянса Майк Атли.

По мнению Атли, ВС стран Запада необходимо подготовиться к более сложной боевой обстановке, включающей как традиционные военные действия, так и киберугрозы. НАТО обладает преимуществом перед Россией, однако не обязательно располагает возможностью выдерживать продолжительные боевые операции, предупредил вице-адмирал.

«Обладаем ли мы той устойчивостью, которой хотели бы обладать? Думаю, комментарии последних десяти месяцев показали, что нет, не обладаем. Но страны [НАТО] это прекрасно понимают и готовы инвестировать в развитие этих возможностей для повышения нашей устойчивости», – отметил он.

Сейчас, по словам Атли, ситуация значительно сложнее, чем во времена холодной войны, из-за глобальной взаимозависимости, которая делает уязвимыми технологии, цепочки поставок и права интеллектуальной собственности.

«Эта проблема будет становиться все сложнее, все более актуальной и никуда не денется. Это действительно совершенно другое поле боя», – подчеркнул глава Объединенного морского командования НАТО.

