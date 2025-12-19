USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95

Историческое здание в Баку приводят в первозданный вид

Ульвия Худиева, собкор
12:51 972

В Баку выявлено очередное незаконное вмешательство в историческое здание.

В жилом доме, расположенном по адресу: Сабаильский район, улица Гасана Сеидбейли, 31, на внутренней части фасада самовольно были проведены работы по пристройке.

Как сообщили haqqin.az в Госкомитете по градостроительству и архитектуре, сотрудниками Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку при комитете был проведен мониторинг, в ходе которого факт нарушения подтвердился. В результате осмотра незаконно проводившиеся по указанному адресу работы были немедленно приостановлены в ходе оперативного вмешательства сотрудников Бакинской городской исполнительной власти и Главного управления архитектуры и градостроительства, а с участием местных органов исполнительной власти в вечерние часы снос был полностью завершён.

По данному жилому дому Экспертным советом по определению недвижимых культурных ценностей было выдано соответствующее заключение. В уполномоченные органы направлено представление для включения здания в список недвижимых памятников истории и культуры, находящихся под государственной охраной.

Кроме того, обеспечивается восстановление кровли исторического жилого дома в соответствии с утвержденным проектом.

Haqqin.az также напоминает о проблеме, возникшей ранее в жилом доме, — памятнике архитектуры местного значения, расположенном по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Салатын Аскеровой, 213. В результате нарушений, допущенных при проведении реставрационных работ, во время дождя вода проникала в квартиры.

В Государственной службе по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры сообщали, что в связи со строительством нового жилого дома вблизи исторического памятника компанией VEST PARK MMC при проведении ремонтно-реставрационных работ на объекте с инвентарным номером 3146 были выявлены грубые нарушения требований утвержденного проекта. Согласно проекту, предусматривалось укрепление фундамента здания, проведение реставрационных работ на фасаде, во внутреннем дворе и на кровле.

Однако требования утвержденного проекта были грубо нарушены: вместо существующего кровельного покрытия (рубероида) была установлена новая конструкция из металлической черепицы. Кроме того, были перекрыты дымоходы и вентиляционные каналы, а установленные дополнительные конструкции создали угрозу устойчивости здания.

В связи с выявленными нарушениями Государственной службой при Министерстве культуры ремонтно-реставрационные работы были приостановлены, а в отношении компании были применены административные меры.

В ведомстве отметили, что в результате мероприятий, проводимых под его контролем, выявленные недостатки устраняются. Кровля здания восстанавливается в соответствии с архитектурными особенностями исторического памятника, обеспечивается конструктивная устойчивость и устраняются риски для проживания. Работы по ремонту кровли находятся на завершающей стадии.

