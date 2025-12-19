USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Новость дня
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95

Звягинцева арестовали за шпионаж в пользу Ирана

12:52 672

Общая служба безопасности Израиля (ШАБАК) и полиция арестовали гражданина России, подозреваемого в выполнении операций в интересах иранских спецслужб. Об этом сообщает «Кан».

По данным следствия, подозреваемый Виталий Звягинцев снимал инфраструктуру и суда в израильских портах по указаниям иранского куратора.

С октября 2025 года Звягинцев поддерживал контакт с человеком, представившимся как «Роман», при этом использовал «туристическое» прикрытие для съемок. За выполнение заданий он, по версии следствия, получал оплату в криптовалюте.

Согласно материалам расследования, подозреваемый осознавал разведывательный характер поручений, но продолжал их выполнять «по экономическим соображениям».

19 декабря прокуратура Центрального округа передала в окружной суд Центрального округа обвинительное заключение по этому делу.

Украина держит фронт: В Кремле преувеличивают успехи на поле боя
Украина держит фронт: В Кремле преувеличивают успехи на поле боя ISW
13:32 176
Зеленский написал Алиеву письмо
Зеленский написал Алиеву письмо
13:24 434
Началась прямая линия Путина
Началась прямая линия Путина
13:10 478
Историческое здание в Баку приводят в первозданный вид
Историческое здание в Баку приводят в первозданный вид фото
12:51 973
Главный идеолог «русского мира» призвал готовиться к войне с Европой
Главный идеолог «русского мира» призвал готовиться к войне с Европой
12:28 1358
Зангезур России не отдадут
Зангезур России не отдадут главная тема
02:19 7462
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95 обновлено 01:23
01:23 18134
901 миллиард долларов на оборону
901 миллиард долларов на оборону
11:12 2036
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии обновлено 12:32
12:32 2685
Неспокойная ночь в России
Неспокойная ночь в России видео
10:15 3000
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы новый мир – старые порядки
04:17 2568

ЭТО ВАЖНО

Украина держит фронт: В Кремле преувеличивают успехи на поле боя
Украина держит фронт: В Кремле преувеличивают успехи на поле боя ISW
13:32 176
Зеленский написал Алиеву письмо
Зеленский написал Алиеву письмо
13:24 434
Началась прямая линия Путина
Началась прямая линия Путина
13:10 478
Историческое здание в Баку приводят в первозданный вид
Историческое здание в Баку приводят в первозданный вид фото
12:51 973
Главный идеолог «русского мира» призвал готовиться к войне с Европой
Главный идеолог «русского мира» призвал готовиться к войне с Европой
12:28 1358
Зангезур России не отдадут
Зангезур России не отдадут главная тема
02:19 7462
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95 обновлено 01:23
01:23 18134
901 миллиард долларов на оборону
901 миллиард долларов на оборону
11:12 2036
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии обновлено 12:32
12:32 2685
Неспокойная ночь в России
Неспокойная ночь в России видео
10:15 3000
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы новый мир – старые порядки
04:17 2568
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться