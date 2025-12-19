Звягинцева арестовали за шпионаж в пользу Ирана

Общая служба безопасности Израиля (ШАБАК) и полиция арестовали гражданина России, подозреваемого в выполнении операций в интересах иранских спецслужб. Об этом сообщает «Кан».

По данным следствия, подозреваемый Виталий Звягинцев снимал инфраструктуру и суда в израильских портах по указаниям иранского куратора.

С октября 2025 года Звягинцев поддерживал контакт с человеком, представившимся как «Роман», при этом использовал «туристическое» прикрытие для съемок. За выполнение заданий он, по версии следствия, получал оплату в криптовалюте.

Согласно материалам расследования, подозреваемый осознавал разведывательный характер поручений, но продолжал их выполнять «по экономическим соображениям».

19 декабря прокуратура Центрального округа передала в окружной суд Центрального округа обвинительное заключение по этому делу.