Банк ABB получил сертификат высокого уровня в сфере безопасности

Международная сертификация PCI DSS 4.0.1 свидетельствует о том, что в Банке ABB данные платежных карт клиентов защищены на максимально надежном уровне, а применяемые стандарты безопасности полностью соответствуют требованиям глобальных платежных систем, таких как Visa, Mastercard и American Express.

Банк ABB в очередной раз подтвердил высокий уровень безопасности банковских операций, получив сертификат PCI DSS 4.0.1 (Payment Card Industry Data Security Standard). Это повторно подтверждает соответствие цифровых систем, инфраструктуры и процессов Банка ABB самым актуальным стандартам безопасности.

Отметим, что мобильное банковское приложение Банка — ABB mobile — также обладает сертификатом ISO/IEC 27001:2022, выданным Международной организацией по стандартизации (International Organization for Standardization — ISO).

Все это является наглядным подтверждением ответственности Банка ABB перед клиентами и его инновационного подхода. Надежность и безопасность финансовых услуг входят в число ключевых принципов деятельности Банка ABB.

