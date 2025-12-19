USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95

Банк ABB получил сертификат высокого уровня в сфере безопасности

12:50 173

Банк ABB в очередной раз подтвердил высокий уровень безопасности банковских операций, получив сертификат PCI DSS 4.0.1 (Payment Card Industry Data Security Standard). Это повторно подтверждает соответствие цифровых систем, инфраструктуры и процессов Банка ABB самым актуальным стандартам безопасности.

Международная сертификация PCI DSS 4.0.1 свидетельствует о том, что в Банке ABB данные платежных карт клиентов защищены на максимально надежном уровне, а применяемые стандарты безопасности полностью соответствуют требованиям глобальных платежных систем, таких как Visa, Mastercard и American Express.

Отметим, что мобильное банковское приложение Банка — ABB mobile — также обладает сертификатом ISO/IEC 27001:2022, выданным Международной организацией по стандартизации (International Organization for Standardization — ISO).

Все это является наглядным подтверждением ответственности Банка ABB перед клиентами и его инновационного подхода. Надежность и безопасность финансовых услуг входят в число ключевых принципов деятельности Банка ABB.

Подробную информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, обратившись в Информационный центр по номеру 937, а также на официальных корпоративных страницах банка в социальных сетях.

Украина держит фронт: В Кремле преувеличивают успехи на поле боя
Украина держит фронт: В Кремле преувеличивают успехи на поле боя ISW
13:32 178
Зеленский написал Алиеву письмо
Зеленский написал Алиеву письмо
13:24 436
Началась прямая линия Путина
Началась прямая линия Путина
13:10 480
Историческое здание в Баку приводят в первозданный вид
Историческое здание в Баку приводят в первозданный вид фото
12:51 977
Главный идеолог «русского мира» призвал готовиться к войне с Европой
Главный идеолог «русского мира» призвал готовиться к войне с Европой
12:28 1359
Зангезур России не отдадут
Зангезур России не отдадут главная тема
02:19 7462
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95 обновлено 01:23
01:23 18134
901 миллиард долларов на оборону
901 миллиард долларов на оборону
11:12 2037
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии обновлено 12:32
12:32 2689
Неспокойная ночь в России
Неспокойная ночь в России видео
10:15 3000
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы новый мир – старые порядки
04:17 2569

