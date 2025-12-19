Папуашвили: Проигравшими в войне будут Украина и Евросоюз

«В конечном итоге все войны заканчиваются миром, вопрос лишь в том, кто страдает от этой войны. Пока невозможно сказать, будет ли у этой войны победитель, однако уже с уверенностью можно утверждать, что у нее есть как минимум двое проигравших — Украина и Евросоюз», — заявил он.

Председателю парламента Грузии задали вопрос по поводу заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал: «Разговор с Владимиром Путиным будет полезен».

«Я говорил это и повторю еще раз: ничего нового не происходит. Так было и после войны 2008 года. Не прошло и года, как государственный секретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел России нажали кнопку «перезагрузки». Все войны в итоге заканчиваются миром. Вопрос в том, кто от этой войны страдает. С сегодняшней точки зрения, в том числе с учетом вчерашнего решения Евросоюза, пока невозможно сказать, будет ли у этой войны победитель. Однако уже можно с уверенностью сказать, что у этой войны есть два очевидных проигравших — Украина и Евросоюз», - заявил Папуашвили.

По его словам, Украина, потерявшая сотни тысяч своих граждан, пролившая кровь и разрушившая свою экономику, теперь вынуждена принимать решение о де-факто признании утраты своих территорий.

«А на плечи Евросоюза теперь возложили бремя финансовой и военной поддержки Украины. Ради этого ЕС берет кредиты и передает средства Украине. При таких долговых обязательствах экономический рост Евросоюза колеблется вокруг нуля, мы также наблюдаем внутреннюю политическую напряженность», - отметил Папуашвили.