Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95

Началась прямая линия Путина

13:10 482

Президент России Владимир Путин подводит итоги года. Во время прямой линии российский лидер ответит на вопросы журналистов и жителей России.

На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступило 2,593 млн обращений.

Украина держит фронт: В Кремле преувеличивают успехи на поле боя
Украина держит фронт: В Кремле преувеличивают успехи на поле боя ISW
13:32 183
Зеленский написал Алиеву письмо
Зеленский написал Алиеву письмо
13:24 444
Началась прямая линия Путина
Началась прямая линия Путина
13:10 483
Историческое здание в Баку приводят в первозданный вид
Историческое здание в Баку приводят в первозданный вид фото
12:51 983
Главный идеолог «русского мира» призвал готовиться к войне с Европой
Главный идеолог «русского мира» призвал готовиться к войне с Европой
12:28 1363
Зангезур России не отдадут
Зангезур России не отдадут главная тема
02:19 7465
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95 обновлено 01:23
01:23 18134
901 миллиард долларов на оборону
901 миллиард долларов на оборону
11:12 2038
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии обновлено 12:32
12:32 2692
Неспокойная ночь в России
Неспокойная ночь в России видео
10:15 3002
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы новый мир – старые порядки
04:17 2570

