CША сняли санкции с турецкой компании, помогавшей вооружать Россию

Минфин США снял санкции с ряда компаний, поставлявших оборудование для военно-промышленного комплекса России.
На сайте Минфина США сообщается, что из санкционного списка удалены физические и юридические лица, связанные с РФ. В частности, Штаты отменили санкции, введенные против дубайской 365 Days Freight Services FZCO и турецкой Etasis. Они экспортировали в Россию подсанкционное оборудование, которое та использовала в своем военно-промышленном комплексе.
Также ограничения сняли и с финской компании Hi-Tech Koneisto и ее топ-менеджера, гражданки Финляндии Евгении Дремовой. Они поставляли российским подсанкционным компаниям оптоэлектронное и лабораторное оборудование.
США не разглашают причины такого решения.