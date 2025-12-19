CША сняли санкции с турецкой компании, помогавшей вооружать Россию

На сайте Минфина США сообщается, что из санкционного списка удалены физические и юридические лица, связанные с РФ. В частности, Штаты отменили санкции, введенные против дубайской 365 Days Freight Services FZCO и турецкой Etasis. Они экспортировали в Россию подсанкционное оборудование, которое та использовала в своем военно-промышленном комплексе.

Также ограничения сняли и с финской компании Hi-Tech Koneisto и ее топ-менеджера, гражданки Финляндии Евгении Дремовой. Они поставляли российским подсанкционным компаниям оптоэлектронное и лабораторное оборудование.

США не разглашают причины такого решения.