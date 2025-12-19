USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Новость дня
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95

CША сняли санкции с турецкой компании, помогавшей вооружать Россию

13:11 313

Минфин США снял санкции с ряда компаний, поставлявших оборудование для военно-промышленного комплекса России.

На сайте Минфина США сообщается, что из санкционного списка удалены физические и юридические лица, связанные с РФ. В частности, Штаты отменили санкции, введенные против дубайской 365 Days Freight Services FZCO и турецкой Etasis. Они экспортировали в Россию подсанкционное оборудование, которое та использовала в своем военно-промышленном комплексе.

Также ограничения сняли и с финской компании Hi-Tech Koneisto и ее топ-менеджера, гражданки Финляндии Евгении Дремовой. Они поставляли российским подсанкционным компаниям оптоэлектронное и лабораторное оборудование.

США не разглашают причины такого решения.

Украина держит фронт: В Кремле преувеличивают успехи на поле боя
Украина держит фронт: В Кремле преувеличивают успехи на поле боя ISW
13:32 186
Зеленский написал Алиеву письмо
Зеленский написал Алиеву письмо
13:24 446
Началась прямая линия Путина
Началась прямая линия Путина
13:10 485
Историческое здание в Баку приводят в первозданный вид
Историческое здание в Баку приводят в первозданный вид фото
12:51 985
Главный идеолог «русского мира» призвал готовиться к войне с Европой
Главный идеолог «русского мира» призвал готовиться к войне с Европой
12:28 1366
Зангезур России не отдадут
Зангезур России не отдадут главная тема
02:19 7465
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95 обновлено 01:23
01:23 18134
901 миллиард долларов на оборону
901 миллиард долларов на оборону
11:12 2039
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии обновлено 12:32
12:32 2694
Неспокойная ночь в России
Неспокойная ночь в России видео
10:15 3002
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы новый мир – старые порядки
04:17 2570

ЭТО ВАЖНО

Украина держит фронт: В Кремле преувеличивают успехи на поле боя
Украина держит фронт: В Кремле преувеличивают успехи на поле боя ISW
13:32 186
Зеленский написал Алиеву письмо
Зеленский написал Алиеву письмо
13:24 446
Началась прямая линия Путина
Началась прямая линия Путина
13:10 485
Историческое здание в Баку приводят в первозданный вид
Историческое здание в Баку приводят в первозданный вид фото
12:51 985
Главный идеолог «русского мира» призвал готовиться к войне с Европой
Главный идеолог «русского мира» призвал готовиться к войне с Европой
12:28 1366
Зангезур России не отдадут
Зангезур России не отдадут главная тема
02:19 7465
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95 обновлено 01:23
01:23 18134
901 миллиард долларов на оборону
901 миллиард долларов на оборону
11:12 2039
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии обновлено 12:32
12:32 2694
Неспокойная ночь в России
Неспокойная ночь в России видео
10:15 3002
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы новый мир – старые порядки
04:17 2570
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться