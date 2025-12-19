Бизнесмен предстал перед Бакинским судом за мошенничество на полмиллиона

Как сообщает haqqin.az, на процессе, проходившем под председательством судьи Эльнура Нуриева, представитель потерпевшей стороны подал ходатайство, в котором отмечалось, что Замиг Ханкишиев находился в розыске 1 год и 8 месяцев, в связи с чем расследование было довольно длительным. Он просил выбрать в качестве меры пресечения для Ханкишиева арест. Суд отклонил ходатайство. Уголовное дело было передано для рассмотрения в суд.

Судебное разбирательство назначено на 26 декабря.

Отметим, что Замиг Ханкишиев обвиняется в хищении более 500 тысяч манатов у трех человек. Глава компании был задержан Управлением полиции Баку по заявлению потерпевших. Ханкишиеву предъявлено обвинение по статье 178.4 (совершение мошенничества в особо крупном размере) УК Азербайджана. Хотя поначалу он был арестован, впоследствии меру пресечения заменили на взятие под надзор полиции. Меру пресечения Ханкишиеву заменили после того, как он частично возместил нанесенный потерпевшим ущерб.

З.Ханкишиев — сын бывшего начальника Хырдаланской железнодорожной станции Файяза Ханкишиева. Он был известен своим роскошным образом жизни. В разное время демонстрировал в соцсетях свою коллекцию дорогих автомобилей. З.Ханкишиев владеет несколькими автомобилями класса люкс с номерным знаком 10-РР-555 и серийными номерами, заканчивающимися на 400.