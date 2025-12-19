USD 1.7000
Новость дня
В Баку пасмурно и ветрено

13:24

В Баку и на Апшеронском полуострове 20 декабря ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, вечером и ночью местами возможен моросящий дождь, ожидается северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-4°, днем - 7-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 770 мм рт. ст. до 767 мм рт. ст. Относительная влажность составит 80-85% ночью и 60-70% днем.

В регионах Азербайджана также ожидается преимущественно без осадков. Местами возможен туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем – 7-12° тепла, ночью в горах – 5-10° мороза, днем – 2-7° тепла.

Украина держит фронт: В Кремле преувеличивают успехи на поле боя
Украина держит фронт: В Кремле преувеличивают успехи на поле боя
13:32
Зеленский написал Алиеву письмо
Зеленский написал Алиеву письмо
13:24
Началась прямая линия Путина
Началась прямая линия Путина
13:10
Историческое здание в Баку приводят в первозданный вид
Историческое здание в Баку приводят в первозданный вид
12:51
Главный идеолог «русского мира» призвал готовиться к войне с Европой
Главный идеолог «русского мира» призвал готовиться к войне с Европой
12:28
Зангезур России не отдадут
Зангезур России не отдадут
02:19
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
01:23
901 миллиард долларов на оборону
901 миллиард долларов на оборону
11:12
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии
12:32
Неспокойная ночь в России
Неспокойная ночь в России
10:15
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы
04:17

