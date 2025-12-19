Зеленский написал Алиеву письмо

Партнерство Баку и Киева служит стремлению к достижению справедливого мира в Черноморско-Каспийском регионе, а также развитию взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, экономико-торговой, гуманитарной и других сферах. Об этом говорится в поздравительном письме президента Украины Владимира Зеленского своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения 24 декабря.

«Украина выражает вам и азербайджанскому народу глубокую благодарность за проявленную солидарность и практическую поддержку в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации.

Особенно высоко оценивается оказанная гуманитарная помощь с целью обеспечения функционирования объектов энергетической системы страны, участие в восстановлении освобожденного от оккупации города Ирпень Киевской области, а также содействие в оздоровлении и реабилитации украинских детей из прифронтовых регионов», - отмечается в послании Зеленского.