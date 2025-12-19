USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Новость дня
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95

Зеленский написал Алиеву письмо

13:24 453

Партнерство Баку и Киева служит стремлению к достижению справедливого мира в Черноморско-Каспийском регионе, а также развитию взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, экономико-торговой, гуманитарной и других сферах. Об этом говорится в поздравительном письме президента Украины Владимира Зеленского своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения 24 декабря.

«Украина выражает вам и азербайджанскому народу глубокую благодарность за проявленную солидарность и практическую поддержку в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации.

Особенно высоко оценивается оказанная гуманитарная помощь с целью обеспечения функционирования объектов энергетической системы страны, участие в восстановлении освобожденного от оккупации города Ирпень Киевской области, а также содействие в оздоровлении и реабилитации украинских детей из прифронтовых регионов», - отмечается в послании Зеленского.

Украина держит фронт: В Кремле преувеличивают успехи на поле боя
Украина держит фронт: В Кремле преувеличивают успехи на поле боя ISW
13:32 193
Зеленский написал Алиеву письмо
Зеленский написал Алиеву письмо
13:24 454
Началась прямая линия Путина
Началась прямая линия Путина
13:10 489
Историческое здание в Баку приводят в первозданный вид
Историческое здание в Баку приводят в первозданный вид фото
12:51 991
Главный идеолог «русского мира» призвал готовиться к войне с Европой
Главный идеолог «русского мира» призвал готовиться к войне с Европой
12:28 1371
Зангезур России не отдадут
Зангезур России не отдадут главная тема
02:19 7468
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95 обновлено 01:23
01:23 18135
901 миллиард долларов на оборону
901 миллиард долларов на оборону
11:12 2043
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии обновлено 12:32
12:32 2698
Неспокойная ночь в России
Неспокойная ночь в России видео
10:15 3003
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы новый мир – старые порядки
04:17 2570

ЭТО ВАЖНО

Украина держит фронт: В Кремле преувеличивают успехи на поле боя
Украина держит фронт: В Кремле преувеличивают успехи на поле боя ISW
13:32 193
Зеленский написал Алиеву письмо
Зеленский написал Алиеву письмо
13:24 454
Началась прямая линия Путина
Началась прямая линия Путина
13:10 489
Историческое здание в Баку приводят в первозданный вид
Историческое здание в Баку приводят в первозданный вид фото
12:51 991
Главный идеолог «русского мира» призвал готовиться к войне с Европой
Главный идеолог «русского мира» призвал готовиться к войне с Европой
12:28 1371
Зангезур России не отдадут
Зангезур России не отдадут главная тема
02:19 7468
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95 обновлено 01:23
01:23 18135
901 миллиард долларов на оборону
901 миллиард долларов на оборону
11:12 2043
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии обновлено 12:32
12:32 2698
Неспокойная ночь в России
Неспокойная ночь в России видео
10:15 3003
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы
Ничего личного, просто бизнес: отделить газ от Газы новый мир – старые порядки
04:17 2570
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться