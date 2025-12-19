Институт повышения квалификации врачей им. А.Алиева отмечает 90-летие

В Центре Гейдара Алиева и Азербайджанском государственном институте усовершенствования врачей им. Азиза Алиева (АзГИУВ) проводится международный научно-практический конгресс, посвященный 90-летию со дня основания института. Мероприятие организовано при поддержке Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и посвящено славной истории, научно-образовательной деятельности и современным достижениям АзГИУВ им. А.Алиева, сыгравшего важную роль в развитии последипломного медицинского образования в Азербайджане. Главной целью конгресса является обсуждение новых научно-практических достижений в медицинской науке, повышение квалификации врачей и, в частности, содействие научному развитию молодых врачей. В официальной церемонии открытия конгресса приняли участие руководство Министерства здравоохранения и комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, а также руководители высших медицинских учебных заведений Азербайджана и зарубежных стран, известные ученые и представители медицинского сообщества. В начале прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Участники мероприятия минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей страны.

Выступая на мероприятии председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов подчеркнул, что 90-летняя деятельность АзГИУВ является важной частью истории здравоохранения Азербайджана. По его словам, ученые, врачи и преподаватели, работающие в Институте, внесли значительный вклад в развитие азербайджанской медицинской науки. Председатель конгресса, ректор АзГИУВ Назим Панахов отметил, что распоряжение президента Азербайджанской Республики «О награждении медалью «Терегги» сотрудников Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени Азиза Алиева» является высокой оценкой деятельности института и от имени коллектива АзГИУВ выразил глубокую благодарность президенту Ильхаму Алиеву за оказанное высокое государственное внимание. В своем выступлении Н.Панахов рассказал об истории создания и славном пути, пройденном АзГИУВ. Было доведено до внимания, что практически все врачи Азербайджана, включая врачей из многих зарубежных стран, прошли специализацию или курсы повышения квалификации в этом институте. Было отмечено, что самые славные страницы истории АзГИУВ связаны с именем Азиза Алиева. В 1962 году в память об Азизе Мамедкерим оглу Алиеве и выражения огромной признательности его заслуг институту было присвоено его имя. Значительный вклад выдающегося офтальмолога академика Зарифы Алиевой в науку офтальмологии приходится на годы ее работы в АзГИУВ. Институт более 30 лет возглавлял академик Мирмамед Джавадзаде. Под его руководством институт стал одним из самых известных высших учебных заведений своего времени.

На мероприятии также был показан документальный фильм об истории и деятельности института. Выступившие на мероприятии ректор Стамбульского университета (Турция) Осман Бюлент Зульфикар, ректор Самаркандского государственного медицинского института (Узбекистан) Джасур Ризаев, проректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Алексей Черепов и другие пожелали коллективу Института успехов в их дальнейшей деятельности в направлении развития медицинской науки и здравоохранения в нашей стране, а также защиты общественного здоровья.