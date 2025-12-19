Украина держит фронт: В Кремле преувеличивают успехи на поле боя

В России продолжают сообщать о крупных успехах на фронте, утверждая о захвате более 6300 кв. км украинской территории в 2025 году, однако данные не соответствуют реальной ситуации на поле боя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на заявления начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова на брифинге для военных атташе 18 декабря и президента России Владимира Путина от 17 декабря.

Как отмечает ISW, Путин преувеличивает успехи российских войск, заявляя о якобы полном захвате Северска, тогда как подтвержденные данные показывают, что российские силы контролируют лишь около 77% города.

Герасимов также сообщил о захвате Купянска и контроле над 50% Константиновки. Однако эксперты ISW не обнаружили подтверждений продвижения РФ на уровне озвученных цифр: по оценкам института, российские войска захватили около 1,6% города, а их присутствие ограничивается примерно 5% территории через инфильтрационные действия и отдельные штурмы.

«Даже максималистские заявления российских военных блогеров о продвижении России не такие масштабные, как заявления Герасимова, поскольку военблогеры утверждают, что российские войска захватили лишь около 11% города», – отмечают эксперты ISW.

Кроме того, Герасимов заявил, что Россия захватила более 6,3 тыс. кв. км территории Украины в 2025 году, что превышает оценку министра обороны России Андрея Белоусова от 17 декабря – 6 тыс. кв. км. ISW оценивает фактический захват российскими войсками около 4,7 тыс. кв. км, что составляет лишь 1,04% территории Украины.

Аналитики подчеркивают, что преувеличенные заявления Герасимова и Белоусова отражают медленные темпы наступления и создают иллюзию якобы успешного продвижения России и слабости украинской обороны. Герасимов, вероятно, использовал брифинг для повторения этих заявлений с целью распространения нарратива на международной арене.

В отчете ISW также отмечается, что Россия активизирует скрытые и открытые действия против Европы и уже перешла в так называемую «нулевую фазу» подготовки к возможному конфликту с НАТО.

Согласно анализу института, «нулевая фаза» предполагает создание информационных и психологических условий для потенциальной войны между Россией и альянсом в будущем.

«Событие 17 декабря стало первым случаем, зафиксированным ISW, когда российские военные в форме пересекли территорию страны НАТО с начала российских усилий в рамках «нулевой фазы» в сентябре 2025 года», – отметили в Институте изучения войны.

Напомним, 17 декабря в Эстонии сообщили о нарушении линии контроля на реке Нарва в районе пирса Васкнарва. По данным эстонской стороны, судно на воздушной подушке с российскими пограничниками подошло к пирсу, после чего трое мужчин в форме сошли на берег и прошли вдоль причала. Во время перемещения российские пограничники пересекли линию контроля с территории России на территорию Эстонии и затем вернулись обратно. Все произошло до того, как эстонские власти успели допросить или задержать нарушителей.