Стратегическое партнерство: Си и Лукашенко поздравили Алиева

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Беларуси Александр Лукашенко поздравили азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

«Под нашим стратегическим руководством китайско-азербайджанские отношения всестороннего стратегического партнерства стремительно развиваются, политическое взаимодоверие двух стран постоянно укрепляется, взаимовыгодное сотрудничество стабильно продвигается и плодотворно реализуется международное взаимодействие», – говорится в поздравительном письме китайского лидера.

Председатель КНР отметил, что важные договоренности, достигнутые в ходе двух встреч с президентом Азербайджана в течение года, эффективно и всесторонне претворяются в жизнь.

«Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном и готов вместе с вами прилагать усилия для достижения новых результатов всестороннего сотрудничества на благо народов двух стран», – подчеркнул Си Цзиньпин.

Президент Беларуси в своем поздравлении выразил уверенность, что в этом году азербайджанский лидер встречает свой день рождения «с особым настроением». «Благодаря вашей политической мудрости и твердой воле Азербайджанская Республика уверенно наращивает международный авторитет, добиваясь поставленных целей», – говорится в письме Лукашенко.

Он отметил, что в Беларуси придают особое значение отношениям стратегического партнерства между двумя странами, а также поступательному развитию межгосударственного сотрудничества в различных областях. «Ценю доверительные контакты и взаимную поддержку на многосторонних площадках, а также ваше внимание к углублению белорусско-азербайджанского диалога на всех уровнях», – подчеркнул Лукашенко.