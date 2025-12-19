Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис?

Руководители 20 коммерческих предприятий, работающих в сфере электронных сигарет, обратились в редакцию haqqin.az с коллективной жалобой на обсуждаемые в Милли Меджлисе поправки к закону «О табаке и табачных изделиях». Речь идет о законодательной инициативе, которая предусматривает с февраля 2026 года полный запрет на импорт, экспорт, производство, хранение, оптовую и розничную продажу, а также использование электронных сигарет и их компонентов на территории Азербайджанской Республики. Для участников рынка эта законодательная инициатива стала серьезным вызовом, затрагивающим как текущую хозяйственную деятельность, так и финансовую устойчивость компаний. Предлагаемые изменения были вынесены на обсуждение в ходе совместного заседания Комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, экономической политике, промышленности и предпринимательству, а также по труду и социальной политике. Сам формат рассмотрения подтверждает, что вопрос воспринимается законодателями не только как проблема здравоохранения, но и как фактор, способный повлиять на занятость, инвестиционный климат и предпринимательскую среду.

По словам руководителя компании Mana Group MMC Максуда Джафарова, в случае, если данный законопроект будет принят в текущей редакции, на складах предпринимателей останется нереализованная продукция на сумму около 15 миллионов манатов. Дополнительно к этому у зарубежных производителей уже заказаны электронные сигареты на несколько миллионов манатов, которые находятся по пути в Азербайджан. Все эти поставки были оформлены на законных основаниях с уплатой необходимых акцизов и сборов, поскольку ничто до последнего времени не указывало на введение столь жесткого запрета. Джафаров подчеркнул, что предприниматели оказываются в ситуации серьезных финансовых рисков. У большинства компаний существуют обязательства перед зарубежными поставщиками, а также кредитные нагрузки перед банковским сектором. Резкое прекращение деятельности без переходного периода может привести, по словам Джафарова, к цепочке банкротств и неплатежей. Предприниматель также отметил, что в секторе электронных сигарет занято более двух тысяч человек, которые в случае немедленного запрета рискуют остаться без работы. Именно поэтому представители бизнеса просят предоставить им для реализации складских запасов как минимум шестимесячный переходный период. Без этого, по их оценке, последствия для отрасли будут иметь необратимый характер.

Отдельное недовольство предпринимателей вызывает тот факт, что предлагаемый запрет не распространяется на табачные нагреватели - устройства, в которых табак нагревается до температуры порядка 250–350 градусов Цельсия с образованием аэрозоля, содержащего уровень никотина, сопоставимый с традиционными сигаретами, но меньшее количество некоторых токсичных компонентов. С точки зрения представителей рынка, такое исключение выглядит как протежирование одних участников табачного сегмента и дискриминация других, что ставит под сомнение равенство условий рыночной конкуренции. В парламенте, однако, настаивают на иной логике. Депутат Милли Меджлиса, член Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили отметил в интервью haqqin.az, что знаком с позицией предпринимателей и лично обсуждал с ними их опасения. По его словам, сроки вступления запрета в силу действительно остаются предметом общественных дискуссий. В комитеты Милли Меджлиса поступают обращения через социальные сети, электронную почту и другие каналы, и эти сигналы учитываются в ходе обсуждений. При этом Миркишили подчеркивает, что подавляющее большинство общественности поддерживает законопроект, считая его важным шагом в деле защиты здоровья населения, прежде всего, подростков и молодежи. По его словам, в международной практике в отношении электронных сигарет используются как запретительные, так и регулирующие механизмы, однако долгосрочные последствия их употребления до конца не изучены. Очевидно лишь то, что они несут прямую угрозу здоровью. Концепция «менее вредного» продукта в отношении электронных сигарет, по утверждению депутата, не имеет научного обоснования и категорически отвергнута Всемирной организацией здравоохранения. Ссылаясь на данные исследований, Тахир Миркишили отметил, что электронные сигареты, особенно среди подростков, формируют никотиновую зависимость, негативно воздействуют на дыхательную систему, а их отдаленные последствия могут быть крайне опасными. В этом контексте такие инструменты регулирования, как налогообложение или возрастные ограничения, по мнению депутата, не устраняют риски, а лишь легализуют вайпы и электронные сигареты. Более эффективным подходом признается полный запрет как способ окончательного устранения источника угрозы. Именно этот путь, по словам Миркишили, избрали 46 государств мира.