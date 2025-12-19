Зеленский предупредил Польшу: Россия придет и за вами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва заинтересована в разногласиях между Варшавой и Киевом, подчеркнув, что в случае утраты Украиной независимости Россия станет угрозой и для самой Польши. Об этом он сказал на пресс-конференции с польским коллегой Каролем Навроцким в Варшаве, передает «Европейская правда».

Зеленский отметил наличие «непростых моментов в наших обществах», указав, что именно главы государств должны формировать политику, направленную на сохранение единства двух народов.

«Без независимости нашего государства Москва неизбежно придет сюда, дальше в Европу. Без нашей независимости Москва неизбежно придет за Польшей. И поэтому важно, чтобы были мы. Важно, чтобы были вы. Важно, чтобы были Украина и Польша, и важно, чтобы мы были вместе», – сказал он.

Президент Украины также пригласил Навроцкого посетить Киев, отметив, что это «важно для наших обществ». «Украина защищает себя и собой Европу. И самую большую цену мы заплатили – это жизни наших людей», – подчеркнул Зеленский, выразив благодарность Варшаве за поддержку.

Кроме того, он призвал политиков к сдержанности в публичных заявлениях, которые могут поставить под угрозу единство двух стран. «Россия хочет раздора, хочет разрушить прочный союз двух народов. Не дадим им этого сделать», – добавил украинский лидер.

В свою очередь Навроцкий отметил, что визит Зеленского стал хорошей новостью для Варшавы и Киева и плохой – для Москвы. Он заявил, что разделяет с украинским президентом общее видение России как «неоимперского постсоветского государства, угрожающего Европе».