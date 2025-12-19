USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Новость дня
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95

Зеленский предупредил Польшу: Россия придет и за вами

обновлено 16:40
16:40 693

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва заинтересована в разногласиях между Варшавой и Киевом, подчеркнув, что в случае утраты Украиной независимости Россия станет угрозой и для самой Польши. Об этом он сказал на пресс-конференции с польским коллегой Каролем Навроцким в Варшаве, передает «Европейская правда».

Зеленский отметил наличие «непростых моментов в наших обществах», указав, что именно главы государств должны формировать политику, направленную на сохранение единства двух народов.

«Без независимости нашего государства Москва неизбежно придет сюда, дальше в Европу. Без нашей независимости Москва неизбежно придет за Польшей. И поэтому важно, чтобы были мы. Важно, чтобы были вы. Важно, чтобы были Украина и Польша, и важно, чтобы мы были вместе», – сказал он.

Президент Украины также пригласил Навроцкого посетить Киев, отметив, что это «важно для наших обществ». «Украина защищает себя и собой Европу. И самую большую цену мы заплатили – это жизни наших людей», – подчеркнул Зеленский, выразив благодарность Варшаве за поддержку.

Кроме того, он призвал политиков к сдержанности в публичных заявлениях, которые могут поставить под угрозу единство двух стран. «Россия хочет раздора, хочет разрушить прочный союз двух народов. Не дадим им этого сделать», – добавил украинский лидер.

В свою очередь Навроцкий отметил, что визит Зеленского стал хорошей новостью для Варшавы и Киева и плохой – для Москвы. Он заявил, что разделяет с украинским президентом общее видение России как «неоимперского постсоветского государства, угрожающего Европе».

*** 14:20

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Польше, встретился с президентом Польши Каролем Навроцким. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на трансляцию встречи лидеров стран.

Это первая официальная встреча лидеров двух государств с момента вступления Кароля Навроцкого в должность 6 августа этого года. Она проходит после того, как в Польше неоднократно настаивали, что именно президент Украины должен приехать в Варшаву.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря в Варшаве проведет встречи с польским коллегой Каролем Навроцким, спикерами Сейма и Сената, а также с польским премьер-министром Дональдом Туском.

Ожидается, что после встречи лидеры стран дадут пресс-конференцию.  

Отмечается, что в Варшаве украинского лидера встретили национальным гимном Украины.

Израиль выставляет против Турции треугольник
Израиль выставляет против Турции треугольник наша корреспонденция
14:43 2084
«Об уходе России из региона мечтают все народы Южного Кавказа»
«Об уходе России из региона мечтают все народы Южного Кавказа» заявил политолог Рашад Рзакулиев
16:15 572
Бывшие азербайджанские военнослужащие воюют на стороне России и гибнут один за другим
Бывшие азербайджанские военнослужащие воюют на стороне России и гибнут один за другим
15:59 1292
Путин: Россия согласна на переговоры и хочет мира, «мяч на стороне Украины»
Путин: Россия согласна на переговоры и хочет мира, «мяч на стороне Украины» обновлено 16:31
16:31 2837
Бабушкин пришел, увидел… помирил
Бабушкин пришел, увидел… помирил новый поворот с Россией
14:26 2685
Легкий выбор для Турции
Легкий выбор для Турции Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:00 1846
Кто превращает озеро в Забрате в свалку?
Кто превращает озеро в Забрате в свалку? фото
14:44 1064
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис?
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис? по обе стороны баррикад
14:14 2458
Смертельный удар ВСУ: ростовский «Валерий Горчаков» уходит под воду
Смертельный удар ВСУ: ростовский «Валерий Горчаков» уходит под воду фото
12:23 4914
Стратегическое партнерство: Си и Лукашенко поздравили Алиева
Стратегическое партнерство: Си и Лукашенко поздравили Алиева
14:11 1380
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии обновлено 12:32
12:32 3791

ЭТО ВАЖНО

Израиль выставляет против Турции треугольник
Израиль выставляет против Турции треугольник наша корреспонденция
14:43 2084
«Об уходе России из региона мечтают все народы Южного Кавказа»
«Об уходе России из региона мечтают все народы Южного Кавказа» заявил политолог Рашад Рзакулиев
16:15 572
Бывшие азербайджанские военнослужащие воюют на стороне России и гибнут один за другим
Бывшие азербайджанские военнослужащие воюют на стороне России и гибнут один за другим
15:59 1292
Путин: Россия согласна на переговоры и хочет мира, «мяч на стороне Украины»
Путин: Россия согласна на переговоры и хочет мира, «мяч на стороне Украины» обновлено 16:31
16:31 2837
Бабушкин пришел, увидел… помирил
Бабушкин пришел, увидел… помирил новый поворот с Россией
14:26 2685
Легкий выбор для Турции
Легкий выбор для Турции Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:00 1846
Кто превращает озеро в Забрате в свалку?
Кто превращает озеро в Забрате в свалку? фото
14:44 1064
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис?
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис? по обе стороны баррикад
14:14 2458
Смертельный удар ВСУ: ростовский «Валерий Горчаков» уходит под воду
Смертельный удар ВСУ: ростовский «Валерий Горчаков» уходит под воду фото
12:23 4914
Стратегическое партнерство: Си и Лукашенко поздравили Алиева
Стратегическое партнерство: Си и Лукашенко поздравили Алиева
14:11 1380
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии обновлено 12:32
12:32 3791
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться