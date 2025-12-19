USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Новость дня
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95

Облавы на знаменитостей в Турции продолжаются

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
14:27 1111

В Турции началась третья волна операций по борьбе с наркотиками среди знаменитостей.

В результате полицейских облав, проведенных в Стамбуле, задержаны восемь подозреваемых, в том числе актриса Эзги Эюбоглу.

В рамках расследования, проводимого прокуратурой Стамбула, был выдан ордер на арест Эюбоглу по обвинению в «приобретении, приеме и хранении наркотиков или стимулирующих веществ для личного пользования».

Следует отметить, что певица Алейна Тилки, актриса Ирем Сак, звезды социальных сетей Данла Билич и Мюмине Сенна Йылдыз были задержаны вчера в рамках расследования по делу о наркотиках. Певец Юсуф Гюней, актриса Мелиса Дёнгель и Джихан Шенсозлю не были обнаружены по своим адресам. Кроме того, были выданы ордера на арест актрисы Шеймы Субаши и модели Шевваль Шахин, которые в настоящее время находятся за границей.

Израиль выставляет против Турции треугольник
Израиль выставляет против Турции треугольник наша корреспонденция
14:43 2084
«Об уходе России из региона мечтают все народы Южного Кавказа»
«Об уходе России из региона мечтают все народы Южного Кавказа» заявил политолог Рашад Рзакулиев
16:15 574
Бывшие азербайджанские военнослужащие воюют на стороне России и гибнут один за другим
Бывшие азербайджанские военнослужащие воюют на стороне России и гибнут один за другим
15:59 1295
Путин: Россия согласна на переговоры и хочет мира, «мяч на стороне Украины»
Путин: Россия согласна на переговоры и хочет мира, «мяч на стороне Украины» обновлено 16:31
16:31 2837
Бабушкин пришел, увидел… помирил
Бабушкин пришел, увидел… помирил новый поворот с Россией
14:26 2685
Легкий выбор для Турции
Легкий выбор для Турции Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:00 1847
Кто превращает озеро в Забрате в свалку?
Кто превращает озеро в Забрате в свалку? фото
14:44 1064
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис?
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис? по обе стороны баррикад
14:14 2458
Смертельный удар ВСУ: ростовский «Валерий Горчаков» уходит под воду
Смертельный удар ВСУ: ростовский «Валерий Горчаков» уходит под воду фото
12:23 4915
Стратегическое партнерство: Си и Лукашенко поздравили Алиева
Стратегическое партнерство: Си и Лукашенко поздравили Алиева
14:11 1381
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии обновлено 12:32
12:32 3791

ЭТО ВАЖНО

Израиль выставляет против Турции треугольник
Израиль выставляет против Турции треугольник наша корреспонденция
14:43 2084
«Об уходе России из региона мечтают все народы Южного Кавказа»
«Об уходе России из региона мечтают все народы Южного Кавказа» заявил политолог Рашад Рзакулиев
16:15 574
Бывшие азербайджанские военнослужащие воюют на стороне России и гибнут один за другим
Бывшие азербайджанские военнослужащие воюют на стороне России и гибнут один за другим
15:59 1295
Путин: Россия согласна на переговоры и хочет мира, «мяч на стороне Украины»
Путин: Россия согласна на переговоры и хочет мира, «мяч на стороне Украины» обновлено 16:31
16:31 2837
Бабушкин пришел, увидел… помирил
Бабушкин пришел, увидел… помирил новый поворот с Россией
14:26 2685
Легкий выбор для Турции
Легкий выбор для Турции Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:00 1847
Кто превращает озеро в Забрате в свалку?
Кто превращает озеро в Забрате в свалку? фото
14:44 1064
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис?
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис? по обе стороны баррикад
14:14 2458
Смертельный удар ВСУ: ростовский «Валерий Горчаков» уходит под воду
Смертельный удар ВСУ: ростовский «Валерий Горчаков» уходит под воду фото
12:23 4915
Стратегическое партнерство: Си и Лукашенко поздравили Алиева
Стратегическое партнерство: Си и Лукашенко поздравили Алиева
14:11 1381
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии обновлено 12:32
12:32 3791
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться