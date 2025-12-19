Облавы на знаменитостей в Турции продолжаются

В Турции началась третья волна операций по борьбе с наркотиками среди знаменитостей.

В результате полицейских облав, проведенных в Стамбуле, задержаны восемь подозреваемых, в том числе актриса Эзги Эюбоглу.

В рамках расследования, проводимого прокуратурой Стамбула, был выдан ордер на арест Эюбоглу по обвинению в «приобретении, приеме и хранении наркотиков или стимулирующих веществ для личного пользования».

Следует отметить, что певица Алейна Тилки, актриса Ирем Сак, звезды социальных сетей Данла Билич и Мюмине Сенна Йылдыз были задержаны вчера в рамках расследования по делу о наркотиках. Певец Юсуф Гюней, актриса Мелиса Дёнгель и Джихан Шенсозлю не были обнаружены по своим адресам. Кроме того, были выданы ордера на арест актрисы Шеймы Субаши и модели Шевваль Шахин, которые в настоящее время находятся за границей.