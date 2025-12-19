USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Новость дня
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95

Бабушкин пришел, увидел… помирил

новый поворот с Россией
Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва
14:26 2685

В Баку состоялась встреча премьер-министра Азербайджана Али Асадова с губернатором Астраханской области Российской Федерации Игорем Бабушкиным.

Сам характер этих контактов выходит за рамки привычной практики взаимодействия между правительством Азербайджана и региональными властями России, придавая диалогу Баку и Астрахани более широкое политико-экономическое измерение.

За последние годы визиты Игоря Бабушкина в Баку, которые, как правило, происходят в декабре, приобрели регулярный характер, сопровождаясь подведением итогов межрегионального сотрудничества и обсуждением новых направлений взаимодействия.

За последние годы визиты Игоря Бабушкина в Баку, которые, как правило, происходят в декабре, приобрели регулярный характер, сопровождаясь подведением итогов межрегионального сотрудничества и обсуждением новых направлений взаимодействия

Следует напомнить, что в региональной политике Баку Астраханская область занимает особое место: именно она стала первым субъектом Российской Федерации, проявившим инициативу по участию в восстановлении объектов на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. Весной 2026 года в селе Махрузлу Губадлинского района должно завершиться строительство детского сада, реализуемого при содействии астраханской стороны.

Для самой Астраханской области Азербайджан является как потенциальным, так и уже действующим источником инвестиций. В регионе зарегистрировано более 20 совместных предприятий, а торгово-экономические показатели демонстрируют поступательный рост. В текущем году экспорт астраханской рыбы в Азербайджан увеличился примерно на 5 процентов, одновременно растут поставки азербайджанским потребителям овощей и муки.

Однако значение Астрахани в российско-азербайджанских отношениях не ограничивается межрегиональной повесткой. В один из наиболее сложных и чувствительных моментов в российско-азербайджанских отношениях Игорь Бабушкин фактически выступил в роли «посла добрых намерений». Активность астраханского губернатора, очевидно согласованная с федеральным центром, стала политическим сигналом о том, что даже после трагедии с самолетом авиакомпании AZAL диалог между Россией и Азербайджаном не заморожен.

Бабушкин провел переговоры и с премьер-министром

10 февраля 2025 года на фоне напряженной паузы в публичных отношениях двух стран губернатор Бабушкин посетил посольство Азербайджана в Москве и выразил официальные соболезнования в связи с гибелью пассажиров рейса Баку - Грозный. Уже в марте он находился в Баку в составе делегации сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. При этом Бабушкин был единственным губернатором в делегации. Этот жест был воспринят в Баку как демонстрация политической воли Москвы к сохранению каналов диалога.

Отдельного упоминания заслуживает оперативная организация заседания двусторонней межправительственной экономической комиссии в августе после того, как проведение встречи в Москве оказалось под вопросом. До сих пор неясно, какая из сторон инициировала перенос, однако заседание фактически оказалось на грани срыва. В итоге за считанные дни оно было организовано в Астрахани, что позволило сохранить формат и повестку. Астраханский регион принял более 40 представителей министерств и ведомств, таможенных служб и банковского сектора России и Азербайджана, продемонстрировав готовность взять на себя роль антикризисной площадки.

При этом следует признать, что число реальных связующих проектов между Астраханью и Баку пока остается ограниченным, а экономические линии взаимодействия трудно назвать насыщенными. Тем не менее взаимный интерес очевиден. Речь идет о потенциальных проектах в сфере судостроения, развитии логистики через сухие порты с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта, а также о кооперации между свободными экономическими и промышленными зонами. Для Астраханской области особую значимость приобретает привлечение зарубежных инвестиций из круга дружественных стран, и Азербайджан в этом контексте рассматривается как один из приоритетных партнеров.

В более широком контексте расширение торгово-экономических связей Азербайджана с российскими регионами выглядит перспективным на фоне роста промышленного потенциала азербайджанской экономики

На протяжении длительного времени губернатор Бабушкин вынашивает идею создания между Астраханью и Баку регулярной паромной линии. Однако проект до сих пор не приобрел завершенный контур из-за совокупности экономических и политических факторов. В нынешних условиях реалистичнее выглядит переход к более гибкому формату - использованию сухогруза проекта 00108, разработанного астраханскими судостроителями, с ориентацией на контейнерные перевозки. В 2026 году судостроительный завод «Лотос» планирует передать заказчику два универсальных сухогруза-контейнеровоза этого типа. Логичным продолжением могла бы стать проработка маршрута от Баку через астраханские порты к средней Волге, включая столицу Татарстана Казань, с которой у Азербайджана также сформировались устойчивые и перспективные инвестиционно-экономические связи.

Такой формат перевозок проще и дешевле субсидировать, пока линия не выйдет на устойчивую рентабельность. Регулярный контейнерный рейс способен обойти ограничения, которые в настоящее время блокируют запуск полноценной паромной линии, а рост двустороннего товарооборота в среднесрочной перспективе объективно будет требовать новых транспортных маршрутов между двумя странами.

Именно поэтому в ходе нынешнего визита Игоря Бабушкина в Баку были подробно обсуждены возможности сотрудничества в сфере судостроения и привлечения азербайджанских инвестиций в астраханскую особую экономическую зону. Отдельным пунктом повестки стало развитие туризма, которому могло бы способствовать возобновление прямых авиаперелетов между Баку и Астраханью, приостановленных азербайджанской стороной после трагедии с самолетом AZAL.

В более широком контексте расширение торгово-экономических связей Азербайджана с российскими регионами выглядит перспективным на фоне роста промышленного потенциала азербайджанской экономики. Речь идет как о потребностях в импорте топлива, сырья и комплектующих, так и о расширении экспорта готовой продукции в экономическое пространство Российской Федерации, где региональные форматы сотрудничества все чаще приобретают стратегическое значение.

Читайте по теме

В Ватикане Рамиза Мехтиева сравнили с кардиналом Ришелье наш обзор; все еще актуально
24 октября 2025, 00:56 9358
Алиев, Путин и другие снимают неопределенность наша аналитика; все еще актуально
14 октября 2025, 12:52 9383
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных комментарий по горячим следам; все еще актуально
10 октября 2025, 00:01 16220
Израиль выставляет против Турции треугольник
Израиль выставляет против Турции треугольник наша корреспонденция
14:43 2085
«Об уходе России из региона мечтают все народы Южного Кавказа»
«Об уходе России из региона мечтают все народы Южного Кавказа» заявил политолог Рашад Рзакулиев
16:15 576
Бывшие азербайджанские военнослужащие воюют на стороне России и гибнут один за другим
Бывшие азербайджанские военнослужащие воюют на стороне России и гибнут один за другим
15:59 1299
Путин: Россия согласна на переговоры и хочет мира, «мяч на стороне Украины»
Путин: Россия согласна на переговоры и хочет мира, «мяч на стороне Украины» обновлено 16:31
16:31 2838
Бабушкин пришел, увидел… помирил
Бабушкин пришел, увидел… помирил новый поворот с Россией
14:26 2686
Легкий выбор для Турции
Легкий выбор для Турции Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:00 1849
Кто превращает озеро в Забрате в свалку?
Кто превращает озеро в Забрате в свалку? фото
14:44 1064
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис?
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис? по обе стороны баррикад
14:14 2460
Смертельный удар ВСУ: ростовский «Валерий Горчаков» уходит под воду
Смертельный удар ВСУ: ростовский «Валерий Горчаков» уходит под воду фото
12:23 4915
Стратегическое партнерство: Си и Лукашенко поздравили Алиева
Стратегическое партнерство: Си и Лукашенко поздравили Алиева
14:11 1381
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии обновлено 12:32
12:32 3791

ЭТО ВАЖНО

Израиль выставляет против Турции треугольник
Израиль выставляет против Турции треугольник наша корреспонденция
14:43 2085
«Об уходе России из региона мечтают все народы Южного Кавказа»
«Об уходе России из региона мечтают все народы Южного Кавказа» заявил политолог Рашад Рзакулиев
16:15 576
Бывшие азербайджанские военнослужащие воюют на стороне России и гибнут один за другим
Бывшие азербайджанские военнослужащие воюют на стороне России и гибнут один за другим
15:59 1299
Путин: Россия согласна на переговоры и хочет мира, «мяч на стороне Украины»
Путин: Россия согласна на переговоры и хочет мира, «мяч на стороне Украины» обновлено 16:31
16:31 2838
Бабушкин пришел, увидел… помирил
Бабушкин пришел, увидел… помирил новый поворот с Россией
14:26 2686
Легкий выбор для Турции
Легкий выбор для Турции Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:00 1849
Кто превращает озеро в Забрате в свалку?
Кто превращает озеро в Забрате в свалку? фото
14:44 1064
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис?
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис? по обе стороны баррикад
14:14 2460
Смертельный удар ВСУ: ростовский «Валерий Горчаков» уходит под воду
Смертельный удар ВСУ: ростовский «Валерий Горчаков» уходит под воду фото
12:23 4915
Стратегическое партнерство: Си и Лукашенко поздравили Алиева
Стратегическое партнерство: Си и Лукашенко поздравили Алиева
14:11 1381
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии обновлено 12:32
12:32 3791
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться