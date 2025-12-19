Бабушкин пришел, увидел… помирил

В Баку состоялась встреча премьер-министра Азербайджана Али Асадова с губернатором Астраханской области Российской Федерации Игорем Бабушкиным.
Сам характер этих контактов выходит за рамки привычной практики взаимодействия между правительством Азербайджана и региональными властями России, придавая диалогу Баку и Астрахани более широкое политико-экономическое измерение.
За последние годы визиты Игоря Бабушкина в Баку, которые, как правило, происходят в декабре, приобрели регулярный характер, сопровождаясь подведением итогов межрегионального сотрудничества и обсуждением новых направлений взаимодействия.
Следует напомнить, что в региональной политике Баку Астраханская область занимает особое место: именно она стала первым субъектом Российской Федерации, проявившим инициативу по участию в восстановлении объектов на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. Весной 2026 года в селе Махрузлу Губадлинского района должно завершиться строительство детского сада, реализуемого при содействии астраханской стороны.
Для самой Астраханской области Азербайджан является как потенциальным, так и уже действующим источником инвестиций. В регионе зарегистрировано более 20 совместных предприятий, а торгово-экономические показатели демонстрируют поступательный рост. В текущем году экспорт астраханской рыбы в Азербайджан увеличился примерно на 5 процентов, одновременно растут поставки азербайджанским потребителям овощей и муки.
Однако значение Астрахани в российско-азербайджанских отношениях не ограничивается межрегиональной повесткой. В один из наиболее сложных и чувствительных моментов в российско-азербайджанских отношениях Игорь Бабушкин фактически выступил в роли «посла добрых намерений». Активность астраханского губернатора, очевидно согласованная с федеральным центром, стала политическим сигналом о том, что даже после трагедии с самолетом авиакомпании AZAL диалог между Россией и Азербайджаном не заморожен.
10 февраля 2025 года на фоне напряженной паузы в публичных отношениях двух стран губернатор Бабушкин посетил посольство Азербайджана в Москве и выразил официальные соболезнования в связи с гибелью пассажиров рейса Баку - Грозный. Уже в марте он находился в Баку в составе делегации сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. При этом Бабушкин был единственным губернатором в делегации. Этот жест был воспринят в Баку как демонстрация политической воли Москвы к сохранению каналов диалога.
Отдельного упоминания заслуживает оперативная организация заседания двусторонней межправительственной экономической комиссии в августе после того, как проведение встречи в Москве оказалось под вопросом. До сих пор неясно, какая из сторон инициировала перенос, однако заседание фактически оказалось на грани срыва. В итоге за считанные дни оно было организовано в Астрахани, что позволило сохранить формат и повестку. Астраханский регион принял более 40 представителей министерств и ведомств, таможенных служб и банковского сектора России и Азербайджана, продемонстрировав готовность взять на себя роль антикризисной площадки.
При этом следует признать, что число реальных связующих проектов между Астраханью и Баку пока остается ограниченным, а экономические линии взаимодействия трудно назвать насыщенными. Тем не менее взаимный интерес очевиден. Речь идет о потенциальных проектах в сфере судостроения, развитии логистики через сухие порты с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта, а также о кооперации между свободными экономическими и промышленными зонами. Для Астраханской области особую значимость приобретает привлечение зарубежных инвестиций из круга дружественных стран, и Азербайджан в этом контексте рассматривается как один из приоритетных партнеров.
На протяжении длительного времени губернатор Бабушкин вынашивает идею создания между Астраханью и Баку регулярной паромной линии. Однако проект до сих пор не приобрел завершенный контур из-за совокупности экономических и политических факторов. В нынешних условиях реалистичнее выглядит переход к более гибкому формату - использованию сухогруза проекта 00108, разработанного астраханскими судостроителями, с ориентацией на контейнерные перевозки. В 2026 году судостроительный завод «Лотос» планирует передать заказчику два универсальных сухогруза-контейнеровоза этого типа. Логичным продолжением могла бы стать проработка маршрута от Баку через астраханские порты к средней Волге, включая столицу Татарстана Казань, с которой у Азербайджана также сформировались устойчивые и перспективные инвестиционно-экономические связи.
Такой формат перевозок проще и дешевле субсидировать, пока линия не выйдет на устойчивую рентабельность. Регулярный контейнерный рейс способен обойти ограничения, которые в настоящее время блокируют запуск полноценной паромной линии, а рост двустороннего товарооборота в среднесрочной перспективе объективно будет требовать новых транспортных маршрутов между двумя странами.
Именно поэтому в ходе нынешнего визита Игоря Бабушкина в Баку были подробно обсуждены возможности сотрудничества в сфере судостроения и привлечения азербайджанских инвестиций в астраханскую особую экономическую зону. Отдельным пунктом повестки стало развитие туризма, которому могло бы способствовать возобновление прямых авиаперелетов между Баку и Астраханью, приостановленных азербайджанской стороной после трагедии с самолетом AZAL.
В более широком контексте расширение торгово-экономических связей Азербайджана с российскими регионами выглядит перспективным на фоне роста промышленного потенциала азербайджанской экономики. Речь идет как о потребностях в импорте топлива, сырья и комплектующих, так и о расширении экспорта готовой продукции в экономическое пространство Российской Федерации, где региональные форматы сотрудничества все чаще приобретают стратегическое значение.