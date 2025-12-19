Бабушкин пришел, увидел… помирил

В Баку состоялась встреча премьер-министра Азербайджана Али Асадова с губернатором Астраханской области Российской Федерации Игорем Бабушкиным. Сам характер этих контактов выходит за рамки привычной практики взаимодействия между правительством Азербайджана и региональными властями России, придавая диалогу Баку и Астрахани более широкое политико-экономическое измерение. За последние годы визиты Игоря Бабушкина в Баку, которые, как правило, происходят в декабре, приобрели регулярный характер, сопровождаясь подведением итогов межрегионального сотрудничества и обсуждением новых направлений взаимодействия.

Следует напомнить, что в региональной политике Баку Астраханская область занимает особое место: именно она стала первым субъектом Российской Федерации, проявившим инициативу по участию в восстановлении объектов на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. Весной 2026 года в селе Махрузлу Губадлинского района должно завершиться строительство детского сада, реализуемого при содействии астраханской стороны. Для самой Астраханской области Азербайджан является как потенциальным, так и уже действующим источником инвестиций. В регионе зарегистрировано более 20 совместных предприятий, а торгово-экономические показатели демонстрируют поступательный рост. В текущем году экспорт астраханской рыбы в Азербайджан увеличился примерно на 5 процентов, одновременно растут поставки азербайджанским потребителям овощей и муки. Однако значение Астрахани в российско-азербайджанских отношениях не ограничивается межрегиональной повесткой. В один из наиболее сложных и чувствительных моментов в российско-азербайджанских отношениях Игорь Бабушкин фактически выступил в роли «посла добрых намерений». Активность астраханского губернатора, очевидно согласованная с федеральным центром, стала политическим сигналом о том, что даже после трагедии с самолетом авиакомпании AZAL диалог между Россией и Азербайджаном не заморожен.

10 февраля 2025 года на фоне напряженной паузы в публичных отношениях двух стран губернатор Бабушкин посетил посольство Азербайджана в Москве и выразил официальные соболезнования в связи с гибелью пассажиров рейса Баку - Грозный. Уже в марте он находился в Баку в составе делегации сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. При этом Бабушкин был единственным губернатором в делегации. Этот жест был воспринят в Баку как демонстрация политической воли Москвы к сохранению каналов диалога. Отдельного упоминания заслуживает оперативная организация заседания двусторонней межправительственной экономической комиссии в августе после того, как проведение встречи в Москве оказалось под вопросом. До сих пор неясно, какая из сторон инициировала перенос, однако заседание фактически оказалось на грани срыва. В итоге за считанные дни оно было организовано в Астрахани, что позволило сохранить формат и повестку. Астраханский регион принял более 40 представителей министерств и ведомств, таможенных служб и банковского сектора России и Азербайджана, продемонстрировав готовность взять на себя роль антикризисной площадки. При этом следует признать, что число реальных связующих проектов между Астраханью и Баку пока остается ограниченным, а экономические линии взаимодействия трудно назвать насыщенными. Тем не менее взаимный интерес очевиден. Речь идет о потенциальных проектах в сфере судостроения, развитии логистики через сухие порты с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта, а также о кооперации между свободными экономическими и промышленными зонами. Для Астраханской области особую значимость приобретает привлечение зарубежных инвестиций из круга дружественных стран, и Азербайджан в этом контексте рассматривается как один из приоритетных партнеров.