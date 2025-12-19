USD 1.7000
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95

Трамп не исключает войну с Венесуэлой

14:38 435

Президент США Дональд Трамп допустил проведение Соединенными Штатами военной кампании против Венесуэлы. Такая возможность остается в повестке, заявил он в интервью NBC News.

«Я этого не исключаю, нет», — сказал Трамп телеканалу. Президент США также анонсировал усиление мер в отношении нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы, в том числе их блокировку: «Все зависит от них. Если они продолжат маршруты, то будут плыть в один из наших портов».

NBC отмечает, что Трамп отказался отвечать на вопрос, является ли свержение венесуэльского президента Николаса Мадуро конечной целью его политики на данном направлении. «Он точно знает, чего я хочу», — ответил президент США.

Израиль выставляет против Турции треугольник
Израиль выставляет против Турции треугольник наша корреспонденция
14:43 2086
«Об уходе России из региона мечтают все народы Южного Кавказа»
«Об уходе России из региона мечтают все народы Южного Кавказа» заявил политолог Рашад Рзакулиев
16:15 578
Бывшие азербайджанские военнослужащие воюют на стороне России и гибнут один за другим
Бывшие азербайджанские военнослужащие воюют на стороне России и гибнут один за другим
15:59 1300
Путин: Россия согласна на переговоры и хочет мира, «мяч на стороне Украины»
Путин: Россия согласна на переговоры и хочет мира, «мяч на стороне Украины» обновлено 16:31
16:31 2840
Бабушкин пришел, увидел… помирил
Бабушкин пришел, увидел… помирил новый поворот с Россией
14:26 2687
Легкий выбор для Турции
Легкий выбор для Турции Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:00 1850
Кто превращает озеро в Забрате в свалку?
Кто превращает озеро в Забрате в свалку? фото
14:44 1064
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис?
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис? по обе стороны баррикад
14:14 2461
Смертельный удар ВСУ: ростовский «Валерий Горчаков» уходит под воду
Смертельный удар ВСУ: ростовский «Валерий Горчаков» уходит под воду фото
12:23 4915
Стратегическое партнерство: Си и Лукашенко поздравили Алиева
Стратегическое партнерство: Си и Лукашенко поздравили Алиева
14:11 1381
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии обновлено 12:32
12:32 3792

