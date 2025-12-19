Трамп не исключает войну с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп допустил проведение Соединенными Штатами военной кампании против Венесуэлы. Такая возможность остается в повестке, заявил он в интервью NBC News.

«Я этого не исключаю, нет», — сказал Трамп телеканалу. Президент США также анонсировал усиление мер в отношении нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы, в том числе их блокировку: «Все зависит от них. Если они продолжат маршруты, то будут плыть в один из наших портов».

NBC отмечает, что Трамп отказался отвечать на вопрос, является ли свержение венесуэльского президента Николаса Мадуро конечной целью его политики на данном направлении. «Он точно знает, чего я хочу», — ответил президент США.