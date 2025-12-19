USD 1.7000
Кто превращает озеро в Забрате в свалку?

фото
Ульвия Худиева, собкор
14:44 1066

Окрестности озера, расположенного в поселке Забрат Сабунчинского района Баку, находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии. Как сообщили haqqin.az граждане, регулярно проезжающие через эту территорию, в течение всего года берега озера загрязняются отходами, а в ветреную и дождливую погоду поверхность воды покрывается мусором и грязью.

Местные жители отмечают, что территория периодически очищается с привлечением специальной техники. Однако, по их словам, особенно в ночное время сюда вновь завозят мусор на автомобилях, в результате чего уже через несколько дней после уборки ситуация повторяется. Значительная часть территории захламлена преимущественно строительными отходами.

В крайне плохом состоянии находится и дорога, ведущая к озеру. Из-за неровного покрытия на ней образовались глубокие ямы, которые в дождливую и снежную погоду заполняются водой, образуются лужи, а уровень грязи местами достигает колен. Ранее предпринималась попытка начать строительные работы вблизи озера, однако они были приостановлены. На территории по-прежнему находится строительная техника, периодически здесь проводятся работы.

В Сабунчинской районной исполнительной власти сообщили haqqin.az, что факты загрязнения территории по улице Эльдара Халилова в поселке Забрат бытовыми отходами и засыпки землей отдельными лицами в ночное время фиксировались и ранее. В результате совместных мероприятий, проведенных районной исполнительной властью и управлением полиции, подобные действия неоднократно пресекались. Также несколько раз предпринимались попытки начать строительные работы, однако они были пресечены.

После обращения редакции территория была очищена и взята под контроль.

Что касается состояния дорог, в исполнительной власти пояснили, что асфальтирование внутрипоселковых дорог относится к компетенции Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана. В связи с неудовлетворительным состоянием данного участка соответствующее обращение было направлено в агентство.

В свою очередь пресс-секретарь Государственной службы надзора за использованием и охраной водных ресурсов при Агентстве водных ресурсов Азербайджана Ханлар Мехдиев сообщил, что по аналогичным фактам на территории столицы в отношении более чем 30 человек были составлены протоколы об административных правонарушениях, материалы по которым направлены для рассмотрения в соответствующие суды.

Кроме того, обращения по данному вопросу были направлены в Сабунчинскую районную исполнительную власть, Сабунчинское районное управление полиции, муниципалитет поселка Забрат и другие профильные структуры.

