Кто превращает озеро в Забрате в свалку?

Окрестности озера, расположенного в поселке Забрат Сабунчинского района Баку, находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии. Как сообщили haqqin.az граждане, регулярно проезжающие через эту территорию, в течение всего года берега озера загрязняются отходами, а в ветреную и дождливую погоду поверхность воды покрывается мусором и грязью.

Местные жители отмечают, что территория периодически очищается с привлечением специальной техники. Однако, по их словам, особенно в ночное время сюда вновь завозят мусор на автомобилях, в результате чего уже через несколько дней после уборки ситуация повторяется. Значительная часть территории захламлена преимущественно строительными отходами.

В крайне плохом состоянии находится и дорога, ведущая к озеру. Из-за неровного покрытия на ней образовались глубокие ямы, которые в дождливую и снежную погоду заполняются водой, образуются лужи, а уровень грязи местами достигает колен. Ранее предпринималась попытка начать строительные работы вблизи озера, однако они были приостановлены. На территории по-прежнему находится строительная техника, периодически здесь проводятся работы.

В Сабунчинской районной исполнительной власти сообщили haqqin.az, что факты загрязнения территории по улице Эльдара Халилова в поселке Забрат бытовыми отходами и засыпки землей отдельными лицами в ночное время фиксировались и ранее. В результате совместных мероприятий, проведенных районной исполнительной властью и управлением полиции, подобные действия неоднократно пресекались. Также несколько раз предпринимались попытки начать строительные работы, однако они были пресечены.