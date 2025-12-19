USD 1.7000
Израиль выставляет против Турции треугольник

наша корреспонденция
Валерий Кантор, спецкор, Иерусалим
14:43 2087

Активизация Турции на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье все отчетливее воспринимается в Израиле как системный вызов сложившемуся региональному балансу сил.

Анкара последовательно продвигает собственную повестку, в которой сочетаются попытки институционализировать военное присутствие в Сирии, идеи о многонациональных силах в секторе Газа и усилия по закреплению за собой ключевой роли в морской архитектуре Средиземноморья через соглашения с властями Ливии. В совокупности эти шаги формируют контуры турецкой стратегии, в которой в Иерусалиме видят долгосрочный проект по перераспределению зон влияния.

Формирование «удобного и безопасного коридора» в направлении Ирана приобретает для Израиля не техническое, а политико-стратегическое измерение, превращаясь в четкий сигнал Анкаре о границах допустимого

На прошлой неделе реакция Израиля на эту динамику впервые приобрела подчеркнуто военную форму: в Иерусалиме решили не ограничиваться дипломатическими сигналами и задействовали один из самых чувствительных инструментов - авиацию. Командующий израильскими ВВС генерал-майор Томер Бар в сопровождении ряда высокопоставленных офицеров был направлен для проведения трехсторонней встречи с командующими ВВС Греции и Кипра. Сам факт такого визита и его формат были восприняты как недвусмысленный сигнал Анкаре о том, что Израиль переходит от наблюдения к активному формированию региональной конфигурации сдерживания.

В израильских силовых структурах растет обеспокоенность тем, что Турция пытается ограничить свободу действий в воздушном пространстве северной и восточной частей Средиземного моря. Особое внимание уделяется риску развертывания турецких радиолокационных средств и зенитных систем на территории Сирии. Такой шаг потенциально способен изменить сложившуюся за годы реальность, при которой ВВС Израиля обладают практически полной свободой маневра над Ираном, Ираком, Сирией и Ливаном. С точки зрения израильского военного планирования, сохранение этой свободы имеет критическое значение, поскольку именно она обеспечивает возможность создания безопасного и удобного воздушного коридора в направлении Ирана на случай необходимости повторных военных действий в этом направлении.

В Иерусалиме формирование авиационного треугольника Израиль - Греция - Кипр рассматривают как стратегический ответ на турецкую экспансию. Греция располагает одними из наиболее боеспособных ВВС в регионе, включая современные истребители F35 и модернизированные F16, а также развитую инфраструктуру и опыт взаимодействия с западными партнерами. Кипр, несмотря на ограниченный масштаб собственных ВВС, играет важную роль благодаря своему географическому положению. В израильском военном планировании Кипр давно уже воспринимается как своего рода «авианосец» - стабильная платформа в Восточном Средиземноморье, способная обеспечить в кризисной ситуации оперативную глубину действий.

В Иерусалиме формирование авиационного треугольника Израиль - Греция - Кипр рассматривают как стратегический ответ на турецкую экспансию

Исторический опыт делает эту логику безальтернативной. Во время одного из раундов войны в секторе Газа аэропорты Кипра были превращены в тыловую инфраструктуру израильской гражданской авиации для авиакомпаний El Al, Arkia, Israir, KAL и Air Haifa, фактически разгрузив воздушное пространство Израиля под военные задачи. Параллельно израильские ВВС использовали взлетно-посадочные полосы кипрских аэродромов как резервный оперативный плацдарм на случай ракетного подавления собственных авиабаз. Важно понимать, что этот сценарий не относится к прошлому - он встроен в текущее военное планирование и напрямую связан с расширением зоны потенциального конфликта.

В последние месяцы генерал-майор Томер Бар методично продвигает углубление военного взаимодействия с Афинами и Никосией. Речь идет не только о совместных учениях, но и о развитии комплексных оборонных возможностей, обмене разведданными и согласовании процедур на случай кризисных сценариев.

Таким образом, визит командующего ВВС и активизация трехстороннего формата стали элементом более широкой стратегии. Израиль демонстрирует готовность защищать не только текущую свободу действий своих ВВС, но и саму архитектуру региональной безопасности, в которой он не намерен уступать инициативу.

В этом контексте формирование «удобного и безопасного коридора» в направлении Ирана приобретает для Израиля не техническое, а политико-стратегическое измерение, превращаясь в четкий сигнал Анкаре о границах допустимого.

