Арестован племянник Фетхуллаха Гюлена

В результате операции, проведенной в Стамбуле, арестован Ясир Гюлен, племянник Фетхуллаха Гюлена, лидера террористической организации (FETÖ), скончавшегося в прошлом году. Отметим, что Ясир Гюлен находился в розыске по обвинению в «членстве в вооруженной террористической организации».

В результате операции, проведенной в координации с подразделениями по борьбе с терроризмом департамента полиции Стамбула и Национальной разведывательной организацией (MİT), было установлено, что разыскиваемый Ясир Гюлен скрывался в районе Умрание в Стамбуле.

Отметим, Ясир Гюлен – сын старшего брата Фетхуллаха Гюлена, Салиха Гюлена. Он разыскивался по обвинению в размещении денег на счетах запрещенного Bank Asiya и участии в тайных собраниях FETÖ.