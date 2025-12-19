Кто «убийца» европейского займа Украине?

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони признали маловероятным выполнение требований Бельгии по «репарационному кредиту» Киеву за счет российских активов, после чего Евросоюз отказался от соответствующего проекта займа. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«В переговорной Макрон и Мелони высказали сомнения в отношении возможности того, что парламенты их стран согласятся на финансовые гарантии, которые требовала Бельгия для распределения риска при погашении кредита», – отмечает издание.

FT приводит мнение чиновников, по словам которых «два крупнейших тяжеловеса ЕС изменили атмосферу».

«Убийцей проекта стала Мелони», – заявил дипломат ЕС, добавив, что Макрон в основном отмалчивался», – отмечает газета.

Еще один высокопоставленный дипломат ЕС заверил FT, что проект «репарационного кредита» был обречен с самого начала. Другой чиновник союза отметил, что «в идее использовать активы всегда было что-то нереальное».

Собеседник издания назвал саммит ЕС «второстепенным событием», подчеркнув, что «настоящие действия» происходили кулуарно.

По словам дипломатов ЕС, премьер Бельгии Барт Де Вевер своей принципиальностью завоевал расположение ряда государств союза. Так, многие страны раздражало, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неделями работала с ФРГ над «репарационным кредитом».

«Небольшие страны-члены не любят, когда сколачивают такие группы. Они понимают, что в следующий раз проблемы могут быть уже у них», – отметил один из дипломатов.