USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Новость дня
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95

Анар Алиев принял граждан в Кюрдамире

ФОТО
15:15 373

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев принял жителей Кюрдамирского и Гаджикабульского районов.

Перед началом приема граждан министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев и глава Исполнительной власти Кюрдамирского района Эльшан Гасанли посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

В ходе приема граждане обращались по вопросам занятости, назначения инвалидности, жилищного обеспечения, реабилитации, адресной социальной помощи и другим вопросам.

Среди обратившихся на прием к министру были члены семей шехидов и участники войны.

Каждое обращение было рассмотрено индивидуально, и по результатам приняты меры.

По обращениям, имеющим характер запроса, были даны разъяснения в соответствии с законодательством.

На основании заявлений граждане были зарегистрированы в программах активного трудоустройства, а также в программах самозанятости.

Израиль выставляет против Турции треугольник
Израиль выставляет против Турции треугольник наша корреспонденция
14:43 2095
«Об уходе России из региона мечтают все народы Южного Кавказа»
«Об уходе России из региона мечтают все народы Южного Кавказа» заявил политолог Рашад Рзакулиев
16:15 589
Бывшие азербайджанские военнослужащие воюют на стороне России и гибнут один за другим
Бывшие азербайджанские военнослужащие воюют на стороне России и гибнут один за другим
15:59 1309
Путин: Россия согласна на переговоры и хочет мира, «мяч на стороне Украины»
Путин: Россия согласна на переговоры и хочет мира, «мяч на стороне Украины» обновлено 16:31
16:31 2846
Бабушкин пришел, увидел… помирил
Бабушкин пришел, увидел… помирил новый поворот с Россией
14:26 2694
Легкий выбор для Турции
Легкий выбор для Турции Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:00 1851
Кто превращает озеро в Забрате в свалку?
Кто превращает озеро в Забрате в свалку? фото
14:44 1071
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис?
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис? по обе стороны баррикад
14:14 2467
Смертельный удар ВСУ: ростовский «Валерий Горчаков» уходит под воду
Смертельный удар ВСУ: ростовский «Валерий Горчаков» уходит под воду фото
12:23 4917
Стратегическое партнерство: Си и Лукашенко поздравили Алиева
Стратегическое партнерство: Си и Лукашенко поздравили Алиева
14:11 1385
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии обновлено 12:32
12:32 3793

ЭТО ВАЖНО

Израиль выставляет против Турции треугольник
Израиль выставляет против Турции треугольник наша корреспонденция
14:43 2095
«Об уходе России из региона мечтают все народы Южного Кавказа»
«Об уходе России из региона мечтают все народы Южного Кавказа» заявил политолог Рашад Рзакулиев
16:15 589
Бывшие азербайджанские военнослужащие воюют на стороне России и гибнут один за другим
Бывшие азербайджанские военнослужащие воюют на стороне России и гибнут один за другим
15:59 1309
Путин: Россия согласна на переговоры и хочет мира, «мяч на стороне Украины»
Путин: Россия согласна на переговоры и хочет мира, «мяч на стороне Украины» обновлено 16:31
16:31 2846
Бабушкин пришел, увидел… помирил
Бабушкин пришел, увидел… помирил новый поворот с Россией
14:26 2694
Легкий выбор для Турции
Легкий выбор для Турции Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:00 1851
Кто превращает озеро в Забрате в свалку?
Кто превращает озеро в Забрате в свалку? фото
14:44 1071
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис?
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис? по обе стороны баррикад
14:14 2467
Смертельный удар ВСУ: ростовский «Валерий Горчаков» уходит под воду
Смертельный удар ВСУ: ростовский «Валерий Горчаков» уходит под воду фото
12:23 4917
Стратегическое партнерство: Си и Лукашенко поздравили Алиева
Стратегическое партнерство: Си и Лукашенко поздравили Алиева
14:11 1385
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии обновлено 12:32
12:32 3793
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться