Анар Алиев принял граждан в Кюрдамире

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев принял жителей Кюрдамирского и Гаджикабульского районов.

Перед началом приема граждан министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев и глава Исполнительной власти Кюрдамирского района Эльшан Гасанли посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

В ходе приема граждане обращались по вопросам занятости, назначения инвалидности, жилищного обеспечения, реабилитации, адресной социальной помощи и другим вопросам.

Среди обратившихся на прием к министру были члены семей шехидов и участники войны.

Каждое обращение было рассмотрено индивидуально, и по результатам приняты меры.

По обращениям, имеющим характер запроса, были даны разъяснения в соответствии с законодательством.

На основании заявлений граждане были зарегистрированы в программах активного трудоустройства, а также в программах самозанятости.