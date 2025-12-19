В Наблюдательный совет ОАО «Халг Банк» избраны новые независимые члены

Решением общего собрания акционеров ОАО «Халг Банк» от 13 ноября 2025 года Афтандил Бабаев и Фидан Ибрагимова избраны независимыми членами Наблюдательного совета банка. Другим решением независимый член Наблюдательного совета ОАО «Халг Банк» Эльхан Агаев назначен членом Наблюдательного совета банка.

Бабаев Афтандил Гасым оглы родился 1 мая 1957 года в Борчалинском районе. В 1974–1978 годах получил высшее образование в Азербайджанском институте народного хозяйства имени Д.Буниатзаде по специальности «Планирование народного хозяйства». В 1988 году окончил Университет марксизма-ленинизма при ЦК КП Азербайджана с отличием.

Трудовую деятельность начал в 1978 году в должности экономиста. В 1981–1983 годах работал в Министерстве сельского хозяйства Азербайджанской Республики, в 1983–1984 годах — в Министерстве финансов Азербайджанской Республики, а в 1984–1994 годах — в Государственном комитете по ценам, где занимал различные должности.

В 1994–2012 годах занимал должности генерального директора, члена Правления и заместителя Председателя Правления Национального банка Азербайджанской Республики. В 2012–2022 годах работал членом Правления и заместителем Председателя Правления Центрального банка Азербайджанской Республики. В 2023–2025 годах занимал должность главного советника Председателя в ЗАО «Аграркредит».

За заслуги в развитии банковской системы в 2012 году был награжден медалью «Терегги», в 2019 году — орденом Труда II степени. Женат, отец троих детей.