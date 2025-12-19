USD 1.7000
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95

В Баку презентация новой книги «Математика» Центра обучения и развития CELT

15:40 409

В Баку состоялась презентация новой книги «Математика», подготовленная по инициативе Центра обучения и развития CELT. Мероприятие было организовано в одном из престижных культурных пространств столицы — Бакинском книжном центре (Baku Book Center).

В презентации приняли участие официальные гости, профессора Института математики Национальной академии наук Азербайджана, а также представители образовательной сферы.

В ходе мероприятия было отмечено, что представленная книга «Математика» состоит из восьми разделов и охватывает весь образовательный этап — начиная с программы по математике для 6-го класса и заканчивая 11-м классом. Пособие разработано на основе поэтапного и системного подхода и направлено на формирование у учащихся математического мышления и глубокого усвоения учебного материала.

Было подчеркнуто, что учащиеся, полностью освоившие данный учебный материал, будут обладать необходимой базой знаний для участия в международных экзаменах, включая экзамены CELT, а также AP, IB, A-level, SAT, GMAT, GRE и IGCSE. Книга задумана как единый источник, обеспечивающий как эффективное освоение школьной программы, так и целенаправленную подготовку к экзаменам.

Центр обучения и развития CELT на протяжении многих лет придерживается принципов качества образования, системного подхода и ориентации на результат. Презентация новой книги «Математика» рассматривается как очередной важный шаг в этом направлении и нацелена на содействие академическим успехам учащихся.

Израиль выставляет против Турции треугольник
Израиль выставляет против Турции треугольник наша корреспонденция
14:43 2098
«Об уходе России из региона мечтают все народы Южного Кавказа»
«Об уходе России из региона мечтают все народы Южного Кавказа» заявил политолог Рашад Рзакулиев
16:15 592
Бывшие азербайджанские военнослужащие воюют на стороне России и гибнут один за другим
Бывшие азербайджанские военнослужащие воюют на стороне России и гибнут один за другим
15:59 1318
Путин: Россия согласна на переговоры и хочет мира, «мяч на стороне Украины»
Путин: Россия согласна на переговоры и хочет мира, «мяч на стороне Украины» обновлено 16:31
16:31 2851
Бабушкин пришел, увидел… помирил
Бабушкин пришел, увидел… помирил новый поворот с Россией
14:26 2698
Легкий выбор для Турции
Легкий выбор для Турции Эрдоган комментирует для haqqin.az
14:00 1851
Кто превращает озеро в Забрате в свалку?
Кто превращает озеро в Забрате в свалку? фото
14:44 1074
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис?
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис? по обе стороны баррикад
14:14 2470
Смертельный удар ВСУ: ростовский «Валерий Горчаков» уходит под воду
Смертельный удар ВСУ: ростовский «Валерий Горчаков» уходит под воду фото
12:23 4919
Стратегическое партнерство: Си и Лукашенко поздравили Алиева
Стратегическое партнерство: Си и Лукашенко поздравили Алиева
14:11 1386
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии
Парламент Азербайджана принял решение об амнистии обновлено 12:32
12:32 3793

