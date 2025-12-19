В Баку презентация новой книги «Математика» Центра обучения и развития CELT

В Баку состоялась презентация новой книги «Математика», подготовленная по инициативе Центра обучения и развития CELT. Мероприятие было организовано в одном из престижных культурных пространств столицы — Бакинском книжном центре (Baku Book Center).

В презентации приняли участие официальные гости, профессора Института математики Национальной академии наук Азербайджана, а также представители образовательной сферы.

В ходе мероприятия было отмечено, что представленная книга «Математика» состоит из восьми разделов и охватывает весь образовательный этап — начиная с программы по математике для 6-го класса и заканчивая 11-м классом. Пособие разработано на основе поэтапного и системного подхода и направлено на формирование у учащихся математического мышления и глубокого усвоения учебного материала.

Было подчеркнуто, что учащиеся, полностью освоившие данный учебный материал, будут обладать необходимой базой знаний для участия в международных экзаменах, включая экзамены CELT, а также AP, IB, A-level, SAT, GMAT, GRE и IGCSE. Книга задумана как единый источник, обеспечивающий как эффективное освоение школьной программы, так и целенаправленную подготовку к экзаменам.

Центр обучения и развития CELT на протяжении многих лет придерживается принципов качества образования, системного подхода и ориентации на результат. Презентация новой книги «Математика» рассматривается как очередной важный шаг в этом направлении и нацелена на содействие академическим успехам учащихся.