Бывшие азербайджанские военнослужащие воюют на стороне России и гибнут один за другим

Отдел информации
15:59 1326

В социальных сетях распространилась информация о гибели еще одного гражданина Азербайджана, участвовавшего в войне против Украины в составе российской армии. Сообщается, что Мамедов Рафиг Айдын оглу, житель Хачмазского района, воевал в батальоне спецназа «Ахмат». Когда и где он погиб, не уточняется.

Днем ранее стало известно о пропаже без вести Рушанова Фамиля Намаз оглу — резервиста азербайджанской армии, участника 44‑дневной войны, демобилизованного после более чем 20 лет службы. Он исчез пять месяцев назад во время войны в Украине. По имеющимся сообщениям, Рушанов воевал в составе 37‑го полка 25‑й российской армии.

Несколько дней назад появилась информация о гибели Гафура Джамаледдин оглу Гасанова — резервиста азербайджанской армии, капитана медицинской службы, погибшего в боях против Украины в составе российской армии. Гасанов занимал должность начальника медицинской службы бригады «Геранбой» во время 44‑дневной войны и был награжден орденом «Азербайджанский флаг» и медалью «За Отечество». По словам родственников погибшего, после увольнения из азербайджанской армии Гасанов уехал в Россию и поступил на службу как контрактник, после чего был отправлен на войну в Украину.

За последнее время участились сообщения о росте числа бывших военнослужащих азербайджанской армии, которых вербуют в российские вооруженные формирования. По некоторым данным, речь может идти о сотнях человек. Кроме того, периодически появляются сведения о вербовке граждан Азербайджана, проживающих в России, для участия в войне против Украины.

