Бывшие азербайджанские военнослужащие воюют на стороне России и гибнут один за другим

В социальных сетях распространилась информация о гибели еще одного гражданина Азербайджана, участвовавшего в войне против Украины в составе российской армии. Сообщается, что Мамедов Рафиг Айдын оглу, житель Хачмазского района, воевал в батальоне спецназа «Ахмат». Когда и где он погиб, не уточняется.

Днем ранее стало известно о пропаже без вести Рушанова Фамиля Намаз оглу — резервиста азербайджанской армии, участника 44‑дневной войны, демобилизованного после более чем 20 лет службы. Он исчез пять месяцев назад во время войны в Украине. По имеющимся сообщениям, Рушанов воевал в составе 37‑го полка 25‑й российской армии.