В лотерее Bakcell определился победитель 11-го розыгрыша люксового автомобиля

В мегалотерее Bakcell 11-й Zeekr 001 нашел своего счастливого владельца. Победителем последнего еженедельного розыгрыша стал Рафиг Насибов.
В рамках лотереи абонентов Bakcell в ближайшие недели ждут еще два автомобиля Zeekr 001, а также долгожданный мегасюрприз — Porsche Cayenne.
Эмоции продолжаются! Получите пакет «Шанс» и значительно увеличьте свои шансы выиграть Porsche Cayenne стоимостью 200 000 AZN!
«Шанс»-пакеты:
• Пакет за 1 AZN – 3 шанса → *3#YES
• Пакет за 5 AZN – 25 шансов → *25#YES
• Пакет за 20 AZN – 150 шансов → *155#YES
На сегодняшний день в лотерее Bakcell 11 человек выиграли Zeekr 001 и 76 человек iPhone 17.
Более подробная информация: lotereya.bakcell.com
