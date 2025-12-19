В лотерее Bakcell определился победитель 11-го розыгрыша люксового автомобиля

В рамках лотереи абонентов Bakcell в ближайшие недели ждут еще два автомобиля Zeekr 001, а также долгожданный мегасюрприз — Porsche Cayenne.

В мегалотерее Bakcell 11-й Zeekr 001 нашел своего счастливого владельца. Победителем последнего еженедельного розыгрыша стал Рафиг Насибов.

На сегодняшний день в лотерее Bakcell 11 человек выиграли Zeekr 001 и 76 человек iPhone 17.

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.