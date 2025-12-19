«Об уходе России из региона мечтают все народы Южного Кавказа»

Политолог Рашад Рзакулиев, комментируя для haqqin.az слова российского дипломата, отметил, что никто не будет против определенного коммерческого участия России в транспортно-логистическом проекте, названном в честь Трампа.

Директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин заявил, что оснований для участия России в транспортно-логистическом проекте TRIPP «предостаточно», а Запад ведет «игру без правил», стремясь «разворошить Южный Кавказ и вбить клинья в отношения государств региона с РФ».

«Ну, если, конечно, российская имперская гордыня это позволит, если РФ не будет рассматривать регион Южного Кавказа сквозь призму муравейника, который кто-то якобы может разворошить. Потому что с вбиванием клиньев в отношениях со странами региона российская дипломатия проявила, да и продолжает проявлять столь креативно блестящее рвение, что никакому Западу не снилось. Посему неудивительно, что заявления ряда представителей дипломатического корпуса России о возможности их участия в TRIPP встречают холодное отчуждение со стороны официального Еревана», — отметил политолог.

Рзакулиев пояснил, что строительство и запуск функционала «Маршрут Трампа» ставят под вопрос сам факт присутствия и номинирования российских интересов в Армении по многим направлениям — как военно-политического, так и социально-экономического характера.

Он напомнил, что под сомнение может быть поставлена экономическая целесообразность деятельности Южно-Кавказской железной дороги, которая является частью ОАО «РЖД», а также сам факт возможности присутствия российских военных пограничников на участках армяно-иранской и армяно-турецкой границ.

Эксперт не исключает, что в перспективе «и российские военные базы в Гюмри и Эребуни будут поставлены под вопрос», добавив, что «участие Армении в ЕАЭС сегодня тоже, в принципе, не относится к числу табуированных тем в Ереване».

«Все это означает, что Россия вытесняется из региона Южного Кавказа по-восточному — изысканно, бесшумно и беспощадно. Если господин Калугин видит в этом вопросе одни лишь козни Запада, мне жаль его огорчать горькой правдой о том, что об уходе РФ из региона мечтают все народы Южного Кавказа. Только так в регионе будет установлен справедливый и долгосрочный мир», — считает Рзакулиев.