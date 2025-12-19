Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Раскинув свое жирное тело в мягком кресле в изумительном нардаранском дворце, поражающем всех посетителей своей роскошной красно-золотой отделкой, Эльдар Махмудов – некогда всесильный и могущественный глава азербайджанской тайной полиции – допивает последние капли рома из позолоченного хрустального бокала, закусывая дорогим швейцарским шоколадом… Махмудов громко произносит: «Пора!» Окаянные дни апшеронского затворничества остаются позади, и он снова жаждет выйти на политическую авансцену. «Скоро мой час пробьет!» - величественно объявляет грузное жирное тело, облаченное в мундир с золотой вышивкой… Измученная журналистская душа подсказывает: метаморфозы в нашей стране, увы, приобретают закономерность. Со вчерашнего дня началась политическая реабилитация и канонизация образа спасителя нации - Эльдара Махмудова. Воскресшие из небытия апологеты крестного отца азербайджанской Коза Ностры воспевают образ величайшего и непревзойденного государственника, национального героя, борца с ересью и коррупцией… Имя Эльдара Махмудова незапятнано, оно всего лишь подмочено хитротворцами - авторами козней и инсинуаций из подавленного подполья.

Культивирование личности Махмудова достигло апогея: о нем уже снимают ролики и фильмы под аккомпанемент его любимой мелодии, воспевающей непревзойденную силу духа турецкой мафии. Махмудов предстает перед нами в образе бесстрашного волка из забытой долины. Какой-то мираж!.. И словно не было судебного процесса над преступными генералами МНБ, не было кровожадного Човдарова, не из особняка Махмудова выносили коробки с долларами, фунтами и евро, а могильщик азербайджанского среднего класса генерал Мовлан Шихалиев – сирый узник совести, к несчастью, попал в жернова мехтиевских репрессий. Да-да, все это развеянные иллюзии. И он, Махмудов, вместе со своим оруженосцем кровопийцей Човдаровым непременно вернутся, чтобы вновь похоронить наши надежды. Вместе с нами, конечно же! Азербайджанские газеты пестрят проплаченными радостными заголовками – вот, и кузен Махмудова назначен на высокий пост в системе азербайджанского здравоохранения. Они все возвращаются, истина в имени его… Карающий меч контрреволюции Махмудов идет на нас со своей гильотиной! Чтобы вновь утопить в крови изнывающую и без него азербайджанскую экономику, точнее те небольшие островки выжившего предпринимательского класса. Без зловещего Махмудова никак не обойтись!

И словно по божьему велению в другой части континента, где все еще борются с последствиями чудовищных преступлений лидера Коза Ностры, в колыбели республиканской борьбы, пылкой Испании напомнили Азербайджану о новых преступлениях семьи Махмудовых. Да-да, не в Баку, а там франкистском Мадриде все еще ведется расследование в отношении отпрысков Махмудова – его сына и двух дочерей, причастных к «отмыванию» 50 миллионов евро. Испанские журналисты сообщают о новых подробностях громких преступлений этой глумливой семьи. Оказывается, несколько недель назад Генеральная прокуратура Азербайджана ответила на официальный запрос суда Пальмы, направленный в Баку еще в далеком 2024 году. Ответили наши не так быстро, а спустя год, летом 2025 года после настойчивых требований испанцев. Азербайджанские прокуроры заверяют испанцев, что и в Азербайджане продолжается расследование дела нардаранского затворника. К слову заметим, продолжается свыше 10 лет!.. Но при этом азербайджанская Генпрокуратура пишет, что 29,6 миллиона евро, присвоенных из госбюджета, были переведены на латвийский счет офшорной компании Prime Design and Patenting SA, зарегистрированной в Доминиканской Республике на имя Сахиба Али оглу Агаева — еще одного апологета Эльдара Махмудова, который заждался реставрации Коза Ностры. Так ведь и Сахиб Али оглу Агаев, как и сами Махмудовы ушел от справедливого возмездия - апологет министра, обвиненный 16 июня 2018 года Бакинским судом по тяжким преступлениям в коррупции, отделался легким испугом - условным наказанием. Вот она длань всесильного Махмудова! Генпрокуратура Азербайджана и не скрывает, что 29,6 миллиона евро, полученные сыном Эльдара Махмудова - Анаром, который ведет королевскую жизнь в Лондоне, в конечном итоге были переведены на его счета и счета его близких родственников в Испании, Люксембурге, Швейцарии и многих других странах мира.