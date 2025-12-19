USD 1.7000
Анар Алиев осмотрел малые хозяйствующие субъекты в Кюрдамире

В Кюрдамирском районе проведен осмотр малых хозяйствующих субъектов, созданных в рамках программы самозанятости.

За прошедший период в рамках программы самозанятости в Кюрдамирском районе было создано более 1 600 малых хозяйствующих субъектов.

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев и глава Исполнительной власти Кюрдамирского района Эльшан Гасанли осмотрели малые хозяйствующие субъекты жителей района - Мамедова Эльшана Али оглу и Мамедова Сайяда Эйваз оглу, созданные в рамках программы самозанятости.

При поддержке программы самозанятости Эльшан Мамедов открыл шинномонтажную мастерскую, а Сайяд Мамедов - донерную.

Они выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за поддержку, благодаря которой безработные и ищущие работу лица могут получить доступ к малому бизнесу и открыть собственное дело.

За прошедший период в Кюрдамирском районе в рамках программы самозанятости 1 606 гражданам была оказана поддержка в создании малых хозяйствующих субъектов.

