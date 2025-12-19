Попадут ли Тофик Ягублу и Эльчин Амирасланов под амнистию?

Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа в интервью haqqin.az рассказал, могут ли бывший командир Газахского ОПОНа Эльчин Амирасланов и член Национального совета Тофик Ягублу рассчитывать на амнистию, объявленную в честь Года Конституции и суверенитета.

Как подчеркнул парламентарий, данный акт амнистии охватит около 20 тысяч человек, при этом порядка 5 тысяч из них будут освобождены, однако в отношении конкретных лиц говорить об этом заранее сложно.

«Разумеется, их участие в Первой Карабахской войне может учитываться как основание для применения амнистии. В то же время необходимо, чтобы под нее подпадали и соответствующие статьи, предусматривающие лишение свободы. Речь идет о том, что в акте амнистии в основном учтены преступления, не относящиеся к категории тяжких», — отметил депутат.

По его словам, в каждом случае необходимо учитывать, по каким именно статьям были привлечены к ответственности лица, претендующие на амнистию. Он подчеркнул, что в самих статьях могут содержаться такие составы преступлений, при которых лицо может быть участником войны, однако с учетом общественной опасности совершенного деяния подобные шаги не предпринимаются. В связи с этим каждый случай должен рассматриваться индивидуально с учетом конкретных статей обвинения, отметил депутат.

«Я не думаю, что к ним будет применена амнистия, поскольку, в частности, в деле Эльчина Амирасланова речь идет о преступлениях, относящихся к категории особо тяжких. Как правило, лица, осужденные за такие преступления, не подпадают под амнистию. В лучшем случае такие осужденные могут рассчитывать лишь на помилование, однако и это маловероятно», — считает Фазиль Мустафа.

Напомним, Тофик Ягублу, приговоренный к 9 годам лишения свободы, и Эльчин Амирасланов, приговоренный к пожизненному заключению, осуждены по статьям, которые в соответствии со статьей 15 Уголовного кодекса Азербайджана относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений.