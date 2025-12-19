Материнская и детская смертность, инъекции на дому, нехватка койко-мест

В этом году число материнских смертей в медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), составило 22.

Как сообщает haqqin.az, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на брифинге, посвященном итогам работы TƏBİB за 2025 год и планам ведомства на будущее.

Он заявил, что благодаря усилиям медицинского персонала в 101 критическом случае удалось избежать летального исхода. Согласно анализу, из 22 случаев материнской смертности 16 произошли по причинам, непосредственно связанным с акушерством — беременностью, родами и послеродовым периодом, а 6 — по экстрагенитальным причинам.

Исполнительный директор сообщил, что число детских смертей в этом году сократилось на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 751. Основными причинами детской смертности в неонатальном периоде были респираторные и сердечно-сосудистые нарушения, характерные для перинатального периода, заболевания, связанные с продолжительностью беременности и внутриутробным развитием плода, а в старших возрастных группах — грипп и пневмония, кишечные инфекции, респираторные заболевания, травмы, термические и химические ожоги, а также вирусные осложнения.

В ходе мероприятия также было отмечено, что с начала текущего года по декабрь в медицинской сфере поступило 392 жалобы на коррупционные правонарушения. Гурбанов сообщил, что 26 случаев правонарушений были подтверждены, а 36 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности.

Исполнительный директор TƏBİB также рассказал о планах работы ведомства на освобожденных территориях. Гурбанов сообщил, что планируется создание лечебно-оздоровительного центра в Шуше. В Зангиланском районе планируется создание центральной больницы на 91 койку, оснащенной оборудованием для проведения КТ и МРТ (компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии – ред.). Также планируется создание детских и взрослых поликлиник в Агдеринском и Ходжавендском районах, а также современной детской и взрослой поликлиники в Ходжалинском районе.

На мероприятии также была затронута проблема размещения пациентов, доставленных в больницы на машинах скорой помощи. Отвечая на вопросы журналистов, Гурбанов заявил, что в этой сфере существуют серьезные проблемы, в основном с размещением пациентов в отделениях интенсивной терапии и реанимации.

«В Баку бремя приема пациентов в отделения реанимации ложится на TƏBİB. В каждой больнице есть определенный лимит на койки в реанимационном отделении. Для увеличения количества коек необходимо изменить условия в отделениях, в первую очередь обеспечить подачу кислорода. Это приводит к нерациональному использованию наших ресурсов скорой помощи. Например, в Yeni Klinika количество коек в реанимации составляет 14. Так было и в период пандемии COVID-19. Население Баку увеличилось, и мы ощущаем нехватку коек в реанимациях. Мы пытаемся решить эту проблему», — отметил Гурбанов.

Исполнительный директор TƏBİB также затронул вопрос инъекций на дому. Он сказал, что дом — не место для оказания медсестринских услуг. Хотя в некоторых селах есть медицинские пункты, тем не менее медсестер вызывают делать инъекции на дому.

«TƏBİB не поддерживает такое предоставление услуг. Каждая внутривенная инъекция — это хирургическая процедура. Для этого врач должен находиться рядом с пациентом. Мы заинтересованы в том, чтобы этот процесс находился под контролем», - заявил Гурбанов.

Он подчеркнул, что медсестрам запрещено делать инъекции на дому. «Медсестра должна иметь необходимое оборудование и лекарства для оказания первой помощи. Без них инъекция, сделанная медсестрой пациенту, может привести к серьезным, угрожающим жизни ситуациям», - сказал Гурбанов.

Исполнительный директор TƏBİB также сообщил, что у ведомства в планах на будущее – создание медицинских пунктов во всех регионах.