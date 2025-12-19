Зеленский об «Орешниках» в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обладает информацией о том, где именно размещен российский ракетный комплекс «Орешник» на территории Беларуси, и эти данные Украина передала своим союзникам на Западе. Зеленский сообщил об этом на совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким, запись опубликовал Офис президента Украины на YouTube.

«Завершается перемещение «Орешника» на территорию Беларуси. Мы понимаем, где это будет, где будет размещение, мы передаем информацию нашим партнерам. Думаю, партнеры сами могут оценить эту угрозу и понять, как им на это реагировать», — сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что размещение ракетного комплекса в Беларуси представляет угрозу для многих европейских стран, включая Польшу и Германию. И напомнил, что эти ракеты сбить дронами невозможно, и Россия уже использует их в ударах по территории Украины.

Президент Украины заявил, что понимает, как бороться с этой угрозой, и призвал Запад ввести санкции против компаний, находящихся в Европе и на других континентах, которые продают через третьи страны компоненты, необходимые для производства «Орешников». Без этих компонентов, по словам Зеленского, Россия не сможет их выпускать. «Я не вижу этих введенных санкций, если честно. Пока мы считаем, что Россия будет продолжать производить эти системы», — резюмировал он.

18 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «Орешник», находящийся в республике с 17 декабря, заступает на боевое дежурство. Он пояснил, что Беларусь и Россия реализуют комплекс мер стратегического сдерживания, включая развертывание российских войск и размещение тактического ядерного оружия на белорусской территории.

О планах разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие президент России Владимир Путин объявил в 2023-м. Размещать его начали в том же году, а в конце 2024-го Лукашенко сказал, что в стране находится «не один десяток» боеголовок.