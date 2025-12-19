USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95

Зеленский об «Орешниках» в Беларуси

17:38 1464

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обладает информацией о том, где именно размещен российский ракетный комплекс «Орешник» на территории Беларуси, и эти данные Украина передала своим союзникам на Западе. Зеленский сообщил об этом на совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким, запись опубликовал Офис президента Украины на YouTube.

«Завершается перемещение «Орешника» на территорию Беларуси. Мы понимаем, где это будет, где будет размещение, мы передаем информацию нашим партнерам. Думаю, партнеры сами могут оценить эту угрозу и понять, как им на это реагировать», — сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что размещение ракетного комплекса в Беларуси представляет угрозу для многих европейских стран, включая Польшу и Германию. И напомнил, что эти ракеты сбить дронами невозможно, и Россия уже использует их в ударах по территории Украины.

Президент Украины заявил, что понимает, как бороться с этой угрозой, и призвал Запад ввести санкции против компаний, находящихся в Европе и на других континентах, которые продают через третьи страны компоненты, необходимые для производства «Орешников». Без этих компонентов, по словам Зеленского, Россия не сможет их выпускать. «Я не вижу этих введенных санкций, если честно. Пока мы считаем, что Россия будет продолжать производить эти системы», — резюмировал он. 

18 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «Орешник», находящийся в республике с 17 декабря, заступает на боевое дежурство. Он пояснил, что Беларусь и Россия реализуют комплекс мер стратегического сдерживания, включая развертывание российских войск и размещение тактического ядерного оружия на белорусской территории.

О планах разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие президент России Владимир Путин объявил в 2023-м. Размещать его начали в том же году, а в конце 2024-го Лукашенко сказал, что в стране находится «не один десяток» боеголовок.

Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков главная тема
16:18 5611
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис?
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис? по обе стороны баррикад; все еще актуально
14:14 3803
Американцы сами не верят в свои гарантии Украине
Американцы сами не верят в свои гарантии Украине
19:30 85
У Асадова обсудили доходы от нефти
У Асадова обсудили доходы от нефти фото
19:26 141
Помогавшим нечестно сдать экзамены Аббасову, Асадову и Гусейнову предъявили обвинения
Помогавшим нечестно сдать экзамены Аббасову, Асадову и Гусейнову предъявили обвинения
19:15 286
Российский беспилотник разбился в Турции?
Российский беспилотник разбился в Турции? фото
18:50 984
Американцы недовольны и Израилем, и ХАМАС
Американцы недовольны и Израилем, и ХАМАС
18:39 318
Путин заявил о миллионах украинцев в России
Путин заявил о миллионах украинцев в России
18:27 1152
Украина ударила по платформе «Лукойла» на Каспии
Украина ударила по платформе «Лукойла» на Каспии фото
18:12 1464
Путин предупреждает о конфликте «невиданного» уровня
Путин предупреждает о конфликте «невиданного» уровня
18:01 2083
Попадут ли Тофик Ягублу и Эльчин Амирасланов под амнистию?
Попадут ли Тофик Ягублу и Эльчин Амирасланов под амнистию? Отвечает депутат
17:06 1614

