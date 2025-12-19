USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Новость дня
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95

Пашинян и олигарх Сукиасян завозят в Армению наркотики из Германии и держат сеть борделей для элиты

утверждают СМИ
17:36 1198

В ходе многомесячного расследования американские независимые журналисты установили, что Армения под руководством премьер-министра Никола Пашиняна и его ключевого союзника из бизнес-среды Хачатура Сукиасяна, известного как Грзо, погрузилась в систему тотальной коррупции, где государственные ресурсы и законы служат личному обогащению узкого круга приближенных, пишет Vtforeignpolicy.

Как утверждают журналисты со ссылкой на информаторов в высших эшелонах армянского правительства, помимо монополии на государственные закупки и строительные схемы, Сукиасян якобы является организатором крупного наркотрафика синтетических веществ из Европы и учредителем разветвленной сети борделей, обслуживающей высших чиновников и депутатов правящей партии Армении. Эти два направления, по мнению авторов статьи, приносят Пашиняну, Сукиасяну и его покровителям в правительстве миллионы евро ежегодно и служат одновременно источником дохода и инструментом получения политического компромата.

Координацией деятельности Сукиасяна в Германии, как утверждают авторы статьи, занимается немецкий политик Мишель Фридман, бывший деятель Христианско-демократического союза. Фридман, ранее замешанный в скандалах с наркотиками и проституцией, использует связи в берлинских структурах для урегулирования возможных проверок со стороны немецких правоохранительных органов. По данным источников, он якобы проживает в одной из квартир Сукиасяна в Берлине на улице Курфюрстендамм, где проводятся ключевые встречи. Реализацией наркотических веществ занимаются связанные с премьер-министром Николом Пашиняном деятели и представители бизнеса, а сам Пашинян якобы получает за «крышу» до 20% от оборота. Денежные переводы маскируют под пожертвования диаспоры, обеспечивая молчание чиновников и финансируя партийные нужды «Гражданского договора».

Также утверждается, что Сукиасян монополизировал «ночной бизнес» в Армении, создав сеть публичных домов, которые обслуживают верхушку правительства и армии. Три из них расположены в Ереване: элитный клуб на улице Туманяна в центре столицы, ориентированный на депутатов и министров; бюджетный вариант на окраине, в районе Нор- Норк, для среднего звена чиновников; и еще один в престижном квартале Арабкир, замаскированный под закрытый ресторан с «эксклюзивными услугами». Два заведения действуют в Гюмри – одно в центре, под видом спа-салона, другое на периферии, в промышленной зоне под видом закрытого ресторана. Аналогично в Ванадзоре: элитный массажный центр в историческом районе и бюджетный клуб на выезде из города.

Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков главная тема
16:18 5613
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис?
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис? по обе стороны баррикад; все еще актуально
14:14 3804
Американцы сами не верят в свои гарантии Украине
Американцы сами не верят в свои гарантии Украине
19:30 85
У Асадова обсудили доходы от нефти
У Асадова обсудили доходы от нефти фото
19:26 142
Помогавшим нечестно сдать экзамены Аббасову, Асадову и Гусейнову предъявили обвинения
Помогавшим нечестно сдать экзамены Аббасову, Асадову и Гусейнову предъявили обвинения
19:15 286
Российский беспилотник разбился в Турции?
Российский беспилотник разбился в Турции? фото
18:50 985
Американцы недовольны и Израилем, и ХАМАС
Американцы недовольны и Израилем, и ХАМАС
18:39 318
Путин заявил о миллионах украинцев в России
Путин заявил о миллионах украинцев в России
18:27 1154
Украина ударила по платформе «Лукойла» на Каспии
Украина ударила по платформе «Лукойла» на Каспии фото
18:12 1465
Путин предупреждает о конфликте «невиданного» уровня
Путин предупреждает о конфликте «невиданного» уровня
18:01 2085
Попадут ли Тофик Ягублу и Эльчин Амирасланов под амнистию?
Попадут ли Тофик Ягублу и Эльчин Амирасланов под амнистию? Отвечает депутат
17:06 1616

ЭТО ВАЖНО

Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков главная тема
16:18 5613
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис?
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис? по обе стороны баррикад; все еще актуально
14:14 3804
Американцы сами не верят в свои гарантии Украине
Американцы сами не верят в свои гарантии Украине
19:30 85
У Асадова обсудили доходы от нефти
У Асадова обсудили доходы от нефти фото
19:26 142
Помогавшим нечестно сдать экзамены Аббасову, Асадову и Гусейнову предъявили обвинения
Помогавшим нечестно сдать экзамены Аббасову, Асадову и Гусейнову предъявили обвинения
19:15 286
Российский беспилотник разбился в Турции?
Российский беспилотник разбился в Турции? фото
18:50 985
Американцы недовольны и Израилем, и ХАМАС
Американцы недовольны и Израилем, и ХАМАС
18:39 318
Путин заявил о миллионах украинцев в России
Путин заявил о миллионах украинцев в России
18:27 1154
Украина ударила по платформе «Лукойла» на Каспии
Украина ударила по платформе «Лукойла» на Каспии фото
18:12 1465
Путин предупреждает о конфликте «невиданного» уровня
Путин предупреждает о конфликте «невиданного» уровня
18:01 2085
Попадут ли Тофик Ягублу и Эльчин Амирасланов под амнистию?
Попадут ли Тофик Ягублу и Эльчин Амирасланов под амнистию? Отвечает депутат
17:06 1616
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться