Как утверждают журналисты со ссылкой на информаторов в высших эшелонах армянского правительства, помимо монополии на государственные закупки и строительные схемы, Сукиасян якобы является организатором крупного наркотрафика синтетических веществ из Европы и учредителем разветвленной сети борделей, обслуживающей высших чиновников и депутатов правящей партии Армении. Эти два направления, по мнению авторов статьи, приносят Пашиняну, Сукиасяну и его покровителям в правительстве миллионы евро ежегодно и служат одновременно источником дохода и инструментом получения политического компромата.

В ходе многомесячного расследования американские независимые журналисты установили, что Армения под руководством премьер-министра Никола Пашиняна и его ключевого союзника из бизнес-среды Хачатура Сукиасяна, известного как Грзо, погрузилась в систему тотальной коррупции, где государственные ресурсы и законы служат личному обогащению узкого круга приближенных, пишет Vtforeignpolicy .

Координацией деятельности Сукиасяна в Германии, как утверждают авторы статьи, занимается немецкий политик Мишель Фридман, бывший деятель Христианско-демократического союза. Фридман, ранее замешанный в скандалах с наркотиками и проституцией, использует связи в берлинских структурах для урегулирования возможных проверок со стороны немецких правоохранительных органов. По данным источников, он якобы проживает в одной из квартир Сукиасяна в Берлине на улице Курфюрстендамм, где проводятся ключевые встречи. Реализацией наркотических веществ занимаются связанные с премьер-министром Николом Пашиняном деятели и представители бизнеса, а сам Пашинян якобы получает за «крышу» до 20% от оборота. Денежные переводы маскируют под пожертвования диаспоры, обеспечивая молчание чиновников и финансируя партийные нужды «Гражданского договора».

Также утверждается, что Сукиасян монополизировал «ночной бизнес» в Армении, создав сеть публичных домов, которые обслуживают верхушку правительства и армии. Три из них расположены в Ереване: элитный клуб на улице Туманяна в центре столицы, ориентированный на депутатов и министров; бюджетный вариант на окраине, в районе Нор- Норк, для среднего звена чиновников; и еще один в престижном квартале Арабкир, замаскированный под закрытый ресторан с «эксклюзивными услугами». Два заведения действуют в Гюмри – одно в центре, под видом спа-салона, другое на периферии, в промышленной зоне под видом закрытого ресторана. Аналогично в Ванадзоре: элитный массажный центр в историческом районе и бюджетный клуб на выезде из города.