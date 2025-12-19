В Минздраве встреча с ведущими международными медэкспертами

Во встрече приняли участие известные ученые из Дании, Германии, Бельгии и Италии - профессор Копенгагенского университета по неврологии (Дания), бывший президент Международного общества головной боли (IHS) Масуд Ашина, профессор неврологии университета города Эссен (Германия), бывший президент Европейской федерации головной боли (EHF) Заза Кацарава, заведующий неврологической клиникой Брюссельской университетской больницы, член правления EHF профессор Ян Версийпт, профессор Университета Сапиенца, член экспертной группы по головной боли Европейской академии неврологии (EAN) Джанлука Коппола, а также специалист по мигрени и головным болям, соучредитель ОО «Азербайджанские специалисты по мигрени» Сархан Амиргулиев.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о современных методах диагностики и лечения головных болей и мигрени, международных клинических подходах в этой области, а также перспективах будущего сотрудничества.

На встрече министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что руководство страны всегда уделяет особое внимание и заботу сектору здравоохранения, особенно развитию специализированных медицинских услуг. Было отмечено, что в последние годы в рамках реформ, проводимых в азербайджанской системе здравоохранения, были предприняты важные шаги в области неврологии, в том числе в диагностике и лечении головных болей: «Под руководством Президента Ильхама Алиева модернизация системы здравоохранения, применение передового международного опыта и обеспечение населения высококачественными медицинскими услугами входят в число главных приоритетов государственной политики. В этой связи для нас особенно важно сотрудничество с международными экспертами».

Министр также отметил, что подобные встречи способствуют повышению квалификации местных специалистов, укреплению научно-образовательных связей и внедрению передовых протоколов лечения.

В свою очередь, гости высоко оценили реформы, проводимые в секторе здравоохранения Азербайджана, и выразили заинтересованность в расширении научно-практического сотрудничества. Было доведено до внимания, что головная боль (цефалгия) является причиной значительного социально-экономического ущерба для общества и входит в десятку самых частых причин нетрудоспособности в мире. Отмечалось, что для обеспечения надлежащего лечения головных болей необходима профессиональная подготовка специалистов здравоохранения, точная диагностика, а также простые изменения образа жизни и санитарное просвещение пациентов.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.