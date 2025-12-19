Путин предупреждает о конфликте «невиданного» уровня

Попытка блокады Калининградской области выведет напряженность на «невиданный уровень», вплоть до крупномасштабного военного конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, передает РБК.

Президента РФ спросили, каким мог бы быть ответ России в случае возможной блокады Калининградской области.

«Если нам будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы мы будем уничтожать. И все должны это понимать и отдавать себе в этом отчет, что действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта. И выведут его на совершенно другой уровень и расширят, вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», — сказал Путин.

В Литве допускали возможность остановить транзит в и из Калининграда из-за ситуации с метеошарами, залетавшими с белорусской стороны. В частности, президент Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть границу и ограничить транзит в Калининград из-за метеошаров с контрабандой.