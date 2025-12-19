USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Новость дня
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95

Путин предупреждает о конфликте «невиданного» уровня

18:01 2087

Попытка блокады Калининградской области выведет напряженность на «невиданный уровень», вплоть до крупномасштабного военного конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, передает РБК.

Президента РФ спросили, каким мог бы быть ответ России в случае возможной блокады Калининградской области.

«Если нам будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы мы будем уничтожать. И все должны это понимать и отдавать себе в этом отчет, что действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта. И выведут его на совершенно другой уровень и расширят, вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», — сказал Путин.

В Литве допускали возможность остановить транзит в и из Калининграда из-за ситуации с метеошарами, залетавшими с белорусской стороны. В частности, президент Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть границу и ограничить транзит в Калининград из-за метеошаров с контрабандой.

Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков главная тема
16:18 5617
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис?
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис? по обе стороны баррикад; все еще актуально
14:14 3806
Американцы сами не верят в свои гарантии Украине
Американцы сами не верят в свои гарантии Украине
19:30 90
У Асадова обсудили доходы от нефти
У Асадова обсудили доходы от нефти фото
19:26 145
Помогавшим нечестно сдать экзамены Аббасову, Асадову и Гусейнову предъявили обвинения
Помогавшим нечестно сдать экзамены Аббасову, Асадову и Гусейнову предъявили обвинения
19:15 288
Российский беспилотник разбился в Турции?
Российский беспилотник разбился в Турции? фото
18:50 988
Американцы недовольны и Израилем, и ХАМАС
Американцы недовольны и Израилем, и ХАМАС
18:39 320
Путин заявил о миллионах украинцев в России
Путин заявил о миллионах украинцев в России
18:27 1154
Украина ударила по платформе «Лукойла» на Каспии
Украина ударила по платформе «Лукойла» на Каспии фото
18:12 1465
Путин предупреждает о конфликте «невиданного» уровня
Путин предупреждает о конфликте «невиданного» уровня
18:01 2088
Попадут ли Тофик Ягублу и Эльчин Амирасланов под амнистию?
Попадут ли Тофик Ягублу и Эльчин Амирасланов под амнистию? Отвечает депутат
17:06 1616

ЭТО ВАЖНО

Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков главная тема
16:18 5617
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис?
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис? по обе стороны баррикад; все еще актуально
14:14 3806
Американцы сами не верят в свои гарантии Украине
Американцы сами не верят в свои гарантии Украине
19:30 90
У Асадова обсудили доходы от нефти
У Асадова обсудили доходы от нефти фото
19:26 145
Помогавшим нечестно сдать экзамены Аббасову, Асадову и Гусейнову предъявили обвинения
Помогавшим нечестно сдать экзамены Аббасову, Асадову и Гусейнову предъявили обвинения
19:15 288
Российский беспилотник разбился в Турции?
Российский беспилотник разбился в Турции? фото
18:50 988
Американцы недовольны и Израилем, и ХАМАС
Американцы недовольны и Израилем, и ХАМАС
18:39 320
Путин заявил о миллионах украинцев в России
Путин заявил о миллионах украинцев в России
18:27 1154
Украина ударила по платформе «Лукойла» на Каспии
Украина ударила по платформе «Лукойла» на Каспии фото
18:12 1465
Путин предупреждает о конфликте «невиданного» уровня
Путин предупреждает о конфликте «невиданного» уровня
18:01 2088
Попадут ли Тофик Ягублу и Эльчин Амирасланов под амнистию?
Попадут ли Тофик Ягублу и Эльчин Амирасланов под амнистию? Отвечает депутат
17:06 1616
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться