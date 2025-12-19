Украина ударила по платформе «Лукойла» на Каспии

Служба безопасности Украины поразила дронами уже третью нефтедобывающую платформу « Лукойла » на Каспии. По данным источников украинских СМИ в спецслужбе, в этот раз была атакована буровая установка на месторождении «Ракушечное». Бортовая камера беспилотника зафиксировала успешное попадание в район газотурбинной установки платформы.

15 декабря украинские беспилотники нанесли удар по платформе на нефтегазоконденсатном месторождении имени Корчагина. В результате атаки беспилотников, как утверждается, было выведено из строя ключевое оборудование, что привело к остановке производственной деятельности на объекте.

11 и 12 декабря украинские БПЛА атаковали нефтедобывающие платформы на месторождениях имени Филановского и Корчагина. Месторождение имени Филановского относится к числу крупнейших разведанных в России и в российской части Каспийского моря – его извлекаемые запасы оцениваются в 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.

Ранее сообщалось, что нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС), попавший под атаку беспилотников 12 декабря и расположенный в 250 км от Москвы, остановил выпуск топлива. Данный НПЗ входит в топ-5 крупнейших в России.