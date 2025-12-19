USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95

Украина ударила по платформе «Лукойла» на Каспии

18:12 1466

Служба безопасности Украины поразила дронами уже третью нефтедобывающую платформу «Лукойла» на Каспии. По данным источников украинских СМИ в спецслужбе, в этот раз была атакована буровая установка на месторождении «Ракушечное». Бортовая камера беспилотника зафиксировала успешное попадание в район газотурбинной установки платформы.

15 декабря украинские беспилотники нанесли удар по платформе на нефтегазоконденсатном месторождении имени Корчагина. В результате атаки беспилотников, как утверждается, было выведено из строя ключевое оборудование, что привело к остановке производственной деятельности на объекте.

11 и 12 декабря украинские БПЛА атаковали нефтедобывающие платформы на месторождениях имени Филановского и Корчагина. Месторождение имени Филановского относится к числу крупнейших разведанных в России и в российской части Каспийского моря – его извлекаемые запасы оцениваются в 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.

Ранее сообщалось, что нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС), попавший под атаку беспилотников 12 декабря и расположенный в 250 км от Москвы, остановил выпуск топлива. Данный НПЗ входит в топ-5 крупнейших в России.

Эльдар Махмудов уходит в долину волков
16:18 5618
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис?
14:14 3806
Американцы сами не верят в свои гарантии Украине
19:30 91
У Асадова обсудили доходы от нефти
19:26 146
Помогавшим нечестно сдать экзамены Аббасову, Асадову и Гусейнову предъявили обвинения
19:15 289
Российский беспилотник разбился в Турции?
18:50 988
Американцы недовольны и Израилем, и ХАМАС
18:39 320
Путин заявил о миллионах украинцев в России
18:27 1154
Украина ударила по платформе «Лукойла» на Каспии
18:12 1467
Путин предупреждает о конфликте «невиданного» уровня
18:01 2090
Попадут ли Тофик Ягублу и Эльчин Амирасланов под амнистию?
17:06 1616

