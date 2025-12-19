Путин заявил о миллионах украинцев в России

Москва «готова подумать о том, чтобы обеспечить безопасность выборов в Украине», хотя бы «воздержаться от ударов вглубь дальнобойным оружием», однако «вправе потребовать предоставить право украинцам проголосовать на территории России». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной прямой линии и пресс-конференции в Москве в пятницу, 19 декабря.

«Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах в Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования», - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, если украинские власти «хотят использовать выборы исключительно для того, чтобы остановить наступательный порыв российских войск, то это неправильный выбор».

Путин заявил, что «власть в Украине в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно».

«Здесь есть один вопрос, мимо которого мы не можем пройти. А именно: на территории Российской Федерации миллионы проживают граждан Украины, по разным подсчетам, от 5 до 10 миллионов, которые имеют право голосовать.

И если уж выборы будут, то тогда мы вправе потребовать от тех, кто будет их организовывать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, проживающим сейчас в России, проголосовать на территории Российской Федерации», - добавил он.