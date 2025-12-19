USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95

Путин заявил о миллионах украинцев в России

18:27 1154

Москва «готова подумать о том, чтобы обеспечить безопасность выборов в Украине», хотя бы «воздержаться от ударов вглубь дальнобойным оружием», однако «вправе потребовать предоставить право украинцам проголосовать на территории России». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной прямой линии и пресс-конференции в Москве в пятницу, 19 декабря.

«Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах в Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования», - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, если украинские власти «хотят использовать выборы исключительно для того, чтобы остановить наступательный порыв российских войск, то это неправильный выбор».

Путин заявил, что «власть в Украине в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно».

«Здесь есть один вопрос, мимо которого мы не можем пройти. А именно: на территории Российской Федерации миллионы проживают граждан Украины, по разным подсчетам, от 5 до 10 миллионов, которые имеют право голосовать.

И если уж выборы будут, то тогда мы вправе потребовать от тех, кто будет их организовывать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, проживающим сейчас в России, проголосовать на территории Российской Федерации», - добавил он.

Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков главная тема
16:18 5620
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис?
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис? по обе стороны баррикад; все еще актуально
14:14 3806
Американцы сами не верят в свои гарантии Украине
Американцы сами не верят в свои гарантии Украине
19:30 91
У Асадова обсудили доходы от нефти
У Асадова обсудили доходы от нефти фото
19:26 146
Помогавшим нечестно сдать экзамены Аббасову, Асадову и Гусейнову предъявили обвинения
Помогавшим нечестно сдать экзамены Аббасову, Асадову и Гусейнову предъявили обвинения
19:15 290
Российский беспилотник разбился в Турции?
Российский беспилотник разбился в Турции? фото
18:50 990
Американцы недовольны и Израилем, и ХАМАС
Американцы недовольны и Израилем, и ХАМАС
18:39 320
Путин заявил о миллионах украинцев в России
Путин заявил о миллионах украинцев в России
18:27 1155
Украина ударила по платформе «Лукойла» на Каспии
Украина ударила по платформе «Лукойла» на Каспии фото
18:12 1468
Путин предупреждает о конфликте «невиданного» уровня
Путин предупреждает о конфликте «невиданного» уровня
18:01 2091
Попадут ли Тофик Ягублу и Эльчин Амирасланов под амнистию?
Попадут ли Тофик Ягублу и Эльчин Амирасланов под амнистию? Отвечает депутат
17:06 1616

