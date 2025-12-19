Американцы недовольны и Израилем, и ХАМАС

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф в пятницу проведет в Майами встречу с высокопоставленными представителями Катара, Египта и Турции для обсуждения следующего этапа соглашения по прекращению войны в секторе Газа. Об этом сообщили представитель Белого дома и два источника, знакомые с подготовкой встречи.

По словам источников, США и другие страны-посредники считают, что Израиль и ХАМАС затягивают реализацию второго этапа договоренностей и заинтересованы в сохранении текущего положения.

Это будет встреча самого высокого уровня между посредниками на территории США с момента подписания соглашения в октябре. Цель переговоров — согласовать дальнейшие шаги по стимулированию сторон к выполнению взятых на себя обязательств.

Во встрече с Уиткоффом, как ожидается, примут участие премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдель Рахман Аль Тани, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел Египта Бадр Абдельати.

Согласно условиям соглашения, ХАМАС должен согласиться на отказ от власти в секторе Газа, размещение Международных стабилизационных сил, а также начать процесс разоружения и демонтажа тоннелей и военной инфраструктуры.

При этом Израиль должен возобновить работу пограничного перехода "Рафах" между Египтом и сектором Газа в обоих направлениях и перейти ко второму этапу сделки, который предусматривает дальнейший вывод подразделений Армии обороны Израиля, размещение Международных стабилизационных сил и формирование палестинского технократического правительства в Газе.

Параллельно администрация США завершает разработку планов по созданию Совета мира по Газе под руководством Дональда Трампа, развертыванию Международных стабилизационных сил и объявлению состава палестинского технократического правительства. По данным источников, президент Трамп рассчитывает объявить об этом в январе.

Источники также сообщают, что Белый дом направил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху закрытое обращение, в котором выразил обеспокоенность тем, что ликвидация одного из высокопоставленных военных командиров ХАМАС могла нарушить режим прекращения огня.

Сообщается, что в администрации Трампа растет недовольство подходом израильского руководства к реализации следующего этапа соглашения по Газе. В ходе недавнего телефонного разговора Трамп призвал Нетаньяху к более конструктивному взаимодействию. Ожидается, что Нетаньяху встретится с Трампом в резиденции Мар-а-Лаго 29 декабря.

Отмечается также, что Стивен Уиткофф параллельно участвует в дипломатических контактах, связанных с Украиной, и в ближайшие дни может провести в Майами встречи с представителями Киева и Москвы.