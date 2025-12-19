Футболисты-ампутанты у Сабины Алиевой

Омбудсмен Азербайджанской Республики Сабина Алиева приняла состав азербайджанской национальной ампутантской футбольной команды.

Во встрече приняли участие советник АНАМА Фикрет Велиев, руководитель отдела АФФА Нариман Ахундов, руководитель азербайджанской национальной ампутантской футбольной команды Эльнур Садыгов, главный тренер Ровшан Гулиев, тренерский штаб и члены команды. В ходе встречи омбудсмен Сабина Алиева подчеркнула, что Конституция Азербайджанской Республики определяет обеспечение прав и свобод человека как высшую цель государства. Она отметила, что интеграция лиц с инвалидностью в общество, укрепление их социальной защиты и обеспечение равных возможностей основаны на фундаментальных принципах Конституции и являются одним из ключевых приоритетов государственной политики. Омбудсмен обратила внимание на то, что минная опасность представляет серьезную угрозу правам человека, нанося тяжелый урон жизни и здоровью гражданского населения. Она сообщила, что институт омбудсмена продолжает деятельность по защите прав жертв мин, их реабилитации и укреплению социального обеспечения. В этом контексте была подчеркнута особая важность сотрудничества с соответствующими государственными органами, прежде всего с АНАМА, а также с институтами гражданского общества.

В то же время Сабина Алиева отметила, что одним из основных приоритетов государственной политики является поддержка социально уязвимых групп, в частности лиц с инвалидностью. В этом направлении в ее ежегодных докладах отражаются работы по обеспечению их равноправного участия в сферах образования, здравоохранения, занятости и общественной жизни, а также предложения по совершенствованию законодательства и реализуемые широкомасштабные мероприятия. Было отмечено, что большинство ампутантских спортсменов — это лица, утратившие здоровье в результате военной агрессии Армении против азербайджанских территорий, Первой и Второй Карабахских войн, а также продолжающегося минного террора в постконфликтный период. В этом плане деятельность национальной ампутантской футбольной команды является не только спортивным достижением, но и ярким примером несокрушимой воли, любви к жизни и патриотизма азербайджанского гражданина, несмотря на тяжелые последствия войны. В свою очередь, советник АНАМА Фикрет Велиев, руководитель команды Эльнур Садыгов, главный тренер Ровшан Гулиев и другие представители команды подробно рассказали о деятельности сборной, поставленных целях и достигнутых успехах на международных и национальных соревнованиях. Было подчеркнуто, что за три года своего существования азербайджанская национальная ампутантская футбольная команда успешно выступила на международной арене, достойно представив страну на ряде престижных турниров, и в настоящее время входит в первую десятку мирового рейтинга ампутантского футбола.