Помогавшим нечестно сдать экзамены Аббасову, Асадову и Гусейнову предъявили обвинения

Завершено предварительное расследование по делу о незаконном изготовлении и продаже технических средств для использования на вступительных и выпускных экзаменах в вузы, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Расследование было начато на основании материалов, поступивших из Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) в Службу государственной безопасности (СГБ). Следствие велось Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель Гюндюз Аббасов организовал подготовительные курсы, в рамках которых его абитуриентам и школьникам оказывалась незаконная помощь во время вступительных и выпускных экзаменов.

Для этого, как утверждает следствие, использовались специальные технические средства скрытого получения информации, которые Аббасов изготавливал незаконно. Следствие также установило его связь с Камраном Асадовым.

По версии обвинения, Аббасов и Асадов обеспечили установку таких устройств у 11 человек — восьми лично и еще у трех через посредников, тем самым содействуя нарушению экзаменационных правил.

Отдельно следствие установило, что житель Сумгаита Сянан Гусейнов без специального разрешения продавал технические средства, предназначенные для скрытого получения информации. По данным прокуратуры, речь идет о 31 устройстве, реализация которых противоречит требованиям законодательства.

На основании собранных доказательств Гюндюзу Аббасову предъявлены обвинения по статьям 302.3 (незаконный оборот технических средств для скрытого получения информации) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджана. Камрану Асадову предъявлены обвинения по статьям 302.3, 32.5 и 308.1 (пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями). Сянану Гусейнову — по статье 302.3.

По решению суда Аббасов был арестован. В отношении остальных обвиняемых избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

После завершения предварительного расследования уголовные дела направлены в суды для рассмотрения по существу.

В прокуратуре также напомнили, что Камран Асадов ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В 2015 году он был признан виновным по статьям о мошенничестве и клевете и приговорен к штрафу и двум годам исправительных работ с удержанием 15% дохода в пользу государства.