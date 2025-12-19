У Асадова обсудили доходы от нефти

19 декабря под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики, главы Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) Али Асадова состоялось заседание, на котором были подробно обсуждены прогнозные показатели проекта бюджета Фонда на 2026 год.

В повестку вошли вопросы доходов Фонда и основных направлений использования его средств, инвестиционной политики, валютной структуры и доходности инвестиционного портфеля, а также другие текущие вопросы.

На заседании был заслушан доклад исполнительного директора SOFAZ Исрафила Мамедова.

По итогам заседания с учетом мнений и предложений членов Наблюдательного совета было принято решение представить проект бюджета Государственного нефтяного фонда на 2026 год президенту Азербайджана.