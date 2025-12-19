USD 1.7000
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95
Азербайджан отправил в Армению 22 цистерны бензина АИ-95

Американцы сами не верят в свои гарантии Украине

19:30 101

Украина должна быть готова к продолжению боевых действий в 2026 году, заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер, комментируя перспективы возможного урегулирования конфликта.

По его словам, в ближайшее время может проясниться, готова ли Россия к заключению соглашения. Уитакер отметил, что, по имеющейся у него информации, параметры возможной сделки были согласованы между Украиной, США и европейскими союзниками, и дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от итогов запланированных встреч в Майами.

При этом он подчеркнул, что даже в случае продолжения дипломатических усилий Украина должна сохранять военную готовность. В этом контексте Уитакер напомнил об одобренном в Европейском союзе кредите на сумму 105 млрд долларов, предназначенном для финансирования поддержки Киева.

Посол также заявил, что США продолжают поставки вооружений Украине через союзников по НАТО, продавая оружие странам альянса с последующей передачей Киеву. По его словам, речь идет о системах, которые Украина не может получить из других источников.

Уитакер отметил, что Вашингтон заинтересован в завершении войны, но одновременно считает необходимым обеспечить способность Украины к самообороне. Он добавил, что при отсутствии мирного соглашения к зиме станет очевидно, что боевые действия продолжатся.

В то же время посол подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа намерена продолжать попытки добиться мирного урегулирования. «Мы не можем отказаться от мира», — заявил он, добавив, что США воспользуются любой возможностью для переговоров.

Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков главная тема
16:18 5637
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис?
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис? по обе стороны баррикад; все еще актуально
14:14 3810
Американцы сами не верят в свои гарантии Украине
Американцы сами не верят в свои гарантии Украине
19:30 102
У Асадова обсудили доходы от нефти
У Асадова обсудили доходы от нефти фото
19:26 155
Помогавшим нечестно сдать экзамены Аббасову, Асадову и Гусейнову предъявили обвинения
Помогавшим нечестно сдать экзамены Аббасову, Асадову и Гусейнову предъявили обвинения
19:15 298
Российский беспилотник разбился в Турции?
Российский беспилотник разбился в Турции? фото
18:50 1006
Американцы недовольны и Израилем, и ХАМАС
Американцы недовольны и Израилем, и ХАМАС
18:39 324
Путин заявил о миллионах украинцев в России
Путин заявил о миллионах украинцев в России
18:27 1160
Украина ударила по платформе «Лукойла» на Каспии
Украина ударила по платформе «Лукойла» на Каспии фото
18:12 1479
Путин предупреждает о конфликте «невиданного» уровня
Путин предупреждает о конфликте «невиданного» уровня
18:01 2105
Попадут ли Тофик Ягублу и Эльчин Амирасланов под амнистию?
Попадут ли Тофик Ягублу и Эльчин Амирасланов под амнистию? Отвечает депутат
17:06 1619

