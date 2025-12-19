USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

И европейцы присоединились к переговорам по Украине

19:48 1183

Секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров подтвердил, что европейцы примут участие в запланированных на пятницу переговорах в Майами. По его словам, представители Европы и Украины уже провели предварительные консультации перед встречей с делегацией США.

«Сегодня в Соединенных Штатах вместе с (начальником Генштаба ВСУ) генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым приступим к очередному раунду консультаций с американской стороной. В этот формат по приглашению американской стороны привлечены также европейские партнеры.

Провели предварительные консультации с европейскими коллегами и готовимся к дальнейшим разговорам с американской стороной», - написал Умеров в своем телеграм-канале. Он также сообщил, что по итогам переговоров представит доклад президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее корреспондент портала Axios Барак Равид заявил, что участие в переговорах по украинскому вопросу в Майами примут советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции, они встретятся с Умеровым и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Дубай затопило
Дубай затопило видео
22:05 134
Кабмин принял решение по карантину
Кабмин принял решение по карантину
19:33 4076
Бабушкин пришел, увидел… помирил
Бабушкин пришел, увидел… помирил новый поворот с Россией
14:26 4974
Американцы сняли с себя ответственность
Американцы сняли с себя ответственность
21:35 761
Российский суд продлил арест азербайджанцам
Российский суд продлил арест азербайджанцам
21:16 722
5 тысяч человек выйдут на свободу
5 тысяч человек выйдут на свободу обновлено 20:39
20:39 5396
И европейцы присоединились к переговорам по Украине
И европейцы присоединились к переговорам по Украине
19:48 1184
Массовые задержания по всей Турции
Массовые задержания по всей Турции видео
19:37 2288
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков главная тема
16:18 8252
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис?
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис? по обе стороны баррикад; все еще актуально
14:14 4679
Американцы сами не верят в свои гарантии Украине
Американцы сами не верят в свои гарантии Украине
19:30 1146

ЭТО ВАЖНО

Дубай затопило
Дубай затопило видео
22:05 134
Кабмин принял решение по карантину
Кабмин принял решение по карантину
19:33 4076
Бабушкин пришел, увидел… помирил
Бабушкин пришел, увидел… помирил новый поворот с Россией
14:26 4974
Американцы сняли с себя ответственность
Американцы сняли с себя ответственность
21:35 761
Российский суд продлил арест азербайджанцам
Российский суд продлил арест азербайджанцам
21:16 722
5 тысяч человек выйдут на свободу
5 тысяч человек выйдут на свободу обновлено 20:39
20:39 5396
И европейцы присоединились к переговорам по Украине
И европейцы присоединились к переговорам по Украине
19:48 1184
Массовые задержания по всей Турции
Массовые задержания по всей Турции видео
19:37 2288
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков главная тема
16:18 8252
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис?
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис? по обе стороны баррикад; все еще актуально
14:14 4679
Американцы сами не верят в свои гарантии Украине
Американцы сами не верят в свои гарантии Украине
19:30 1146
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться