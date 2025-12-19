И европейцы присоединились к переговорам по Украине

Секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров подтвердил, что европейцы примут участие в запланированных на пятницу переговорах в Майами. По его словам, представители Европы и Украины уже провели предварительные консультации перед встречей с делегацией США.

«Сегодня в Соединенных Штатах вместе с (начальником Генштаба ВСУ) генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым приступим к очередному раунду консультаций с американской стороной. В этот формат по приглашению американской стороны привлечены также европейские партнеры.

Провели предварительные консультации с европейскими коллегами и готовимся к дальнейшим разговорам с американской стороной», - написал Умеров в своем телеграм-канале. Он также сообщил, что по итогам переговоров представит доклад президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее корреспондент портала Axios Барак Равид заявил, что участие в переговорах по украинскому вопросу в Майами примут советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции, они встретятся с Умеровым и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.