Россиян предупредили о всплеске инфляции

Из-за повышения тарифов и налога на добавленную стоимость в начале 2026 года российской экономике предстоит пережить ускорение инфляции, предупредила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

По словам Набиуллиной, в этом году темпы роста цен в России замедлились до 5-летнего минимума — ниже 6%. Но повышение НДС может существенно повлиять на цены в ближайшие месяцы, предупредила она.

«Отдельные компании начали корректировать цены с учетом этого уже в декабре, но основное влияние еще впереди», — предупредила Набиуллина, добавив, что снижение ключевой ставки не будет проходить «в режиме автопилота».

В пятницу Центробанк России в пятый раз в этом году снизил ставку — с 16,5% до 16%. Однако, по словам Набиуллиной, рассматривался и сценарий ее сохранения на прежнем уровне. Помимо НДС, ЦБ видит риски инфляции со стороны цен на нефть, которые для российских сортов обрушились ниже $40 за баррель. Это может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля.