Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Россиян предупредили о всплеске инфляции

20:18 1083

Из-за повышения тарифов и налога на добавленную стоимость в начале 2026 года российской экономике предстоит пережить ускорение инфляции, предупредила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

По словам Набиуллиной, в этом году темпы роста цен в России замедлились до 5-летнего минимума — ниже 6%. Но повышение НДС может существенно повлиять на цены в ближайшие месяцы, предупредила она.

«Отдельные компании начали корректировать цены с учетом этого уже в декабре, но основное влияние еще впереди», — предупредила Набиуллина, добавив, что снижение ключевой ставки не будет проходить «в режиме автопилота».

В пятницу Центробанк России в пятый раз в этом году снизил ставку — с 16,5% до 16%. Однако, по словам Набиуллиной, рассматривался и сценарий ее сохранения на прежнем уровне. Помимо НДС, ЦБ видит риски инфляции со стороны цен на нефть, которые для российских сортов обрушились ниже $40 за баррель. Это может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля.

Дубай затопило
Дубай затопило видео
22:05 139
Кабмин принял решение по карантину
Кабмин принял решение по карантину
19:33 4078
Бабушкин пришел, увидел… помирил
Бабушкин пришел, увидел… помирил новый поворот с Россией
14:26 4975
Американцы сняли с себя ответственность
Американцы сняли с себя ответственность
21:35 762
Российский суд продлил арест азербайджанцам
Российский суд продлил арест азербайджанцам
21:16 722
5 тысяч человек выйдут на свободу
5 тысяч человек выйдут на свободу обновлено 20:39
20:39 5399
И европейцы присоединились к переговорам по Украине
И европейцы присоединились к переговорам по Украине
19:48 1184
Массовые задержания по всей Турции
Массовые задержания по всей Турции видео
19:37 2289
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков главная тема
16:18 8254
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис?
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис? по обе стороны баррикад; все еще актуально
14:14 4679
Американцы сами не верят в свои гарантии Украине
Американцы сами не верят в свои гарантии Украине
19:30 1147

