Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Путин призвал взять пример с кавказцев

20:28 1909

Российская молодежь должна создавать семьи, заводить детей и не «ждать бесконечно улучшения материального положения, получения образования и прочего». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

По словам Путина, всем жителям России «надо брать пример с народов Кавказа». «Они женят и выдают замуж своих детей в достаточно раннем возрасте, это реально правильно, надо бы брать с них пример. У (главы Чечни) Рамзана Кадырова большая семья, много детей, женятся и выходят замуж в раннем возрасте, он говорит, традиция такая, и это очень здорово», - сказал Путин.

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

