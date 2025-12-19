Путин призвал взять пример с кавказцев

Российская молодежь должна создавать семьи, заводить детей и не «ждать бесконечно улучшения материального положения, получения образования и прочего». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

По словам Путина, всем жителям России «надо брать пример с народов Кавказа». «Они женят и выдают замуж своих детей в достаточно раннем возрасте, это реально правильно, надо бы брать с них пример. У (главы Чечни) Рамзана Кадырова большая семья, много детей, женятся и выходят замуж в раннем возрасте, он говорит, традиция такая, и это очень здорово», - сказал Путин.