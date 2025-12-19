USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1280
Подписаться на уведомления
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Российский суд продлил арест азербайджанцам

21:16 724

Суд продлил меру пресечения трем азербайджанцам, обвиняемым в убийствах прошлых лет в Екатеринбурге.

Азиз Аббасов, Шахин Лалаев и Ахлиман Гянджиев обвиняются по части 3 статьи 33 и по пунктам «з» и «ж» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму».

Мера пресечения продлена по 29 марта 2026 года. Постановление суда не вступило в законную силу. На его обжалование у сторон есть 3 суток, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Дубай затопило
Дубай затопило видео
22:05 143
Кабмин принял решение по карантину
Кабмин принял решение по карантину
19:33 4084
Бабушкин пришел, увидел… помирил
Бабушкин пришел, увидел… помирил новый поворот с Россией
14:26 4976
Американцы сняли с себя ответственность
Американцы сняли с себя ответственность
21:35 766
Российский суд продлил арест азербайджанцам
Российский суд продлил арест азербайджанцам
21:16 725
5 тысяч человек выйдут на свободу
5 тысяч человек выйдут на свободу обновлено 20:39
20:39 5399
И европейцы присоединились к переговорам по Украине
И европейцы присоединились к переговорам по Украине
19:48 1184
Массовые задержания по всей Турции
Массовые задержания по всей Турции видео
19:37 2291
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков главная тема
16:18 8256
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис?
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис? по обе стороны баррикад; все еще актуально
14:14 4680
Американцы сами не верят в свои гарантии Украине
Американцы сами не верят в свои гарантии Украине
19:30 1147

ЭТО ВАЖНО

Дубай затопило
Дубай затопило видео
22:05 143
Кабмин принял решение по карантину
Кабмин принял решение по карантину
19:33 4084
Бабушкин пришел, увидел… помирил
Бабушкин пришел, увидел… помирил новый поворот с Россией
14:26 4976
Американцы сняли с себя ответственность
Американцы сняли с себя ответственность
21:35 766
Российский суд продлил арест азербайджанцам
Российский суд продлил арест азербайджанцам
21:16 725
5 тысяч человек выйдут на свободу
5 тысяч человек выйдут на свободу обновлено 20:39
20:39 5399
И европейцы присоединились к переговорам по Украине
И европейцы присоединились к переговорам по Украине
19:48 1184
Массовые задержания по всей Турции
Массовые задержания по всей Турции видео
19:37 2291
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков главная тема
16:18 8256
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис?
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис? по обе стороны баррикад; все еще актуально
14:14 4680
Американцы сами не верят в свои гарантии Украине
Американцы сами не верят в свои гарантии Украине
19:30 1147
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться