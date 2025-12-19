Американцы сняли с себя ответственность

США исходят из того, что решение по урегулированию российско-украинского конфликта предстоит принять Москве и Киеву, а не Вашингтону. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции.

«Конфликты в целом заканчиваются одним из двух способов — капитуляцией одной из сторон или урегулированием по итогам переговоров. Мы не ожидаем капитуляции ни одной из сторон, поэтому возможность завершить конфликт нам дает лишь урегулирование путем переговоров», — сказал он, отметив, что в таком случае «обе стороны что-то получают и что-то отдают».

«В конечном счете решение предстоит принимать Украине и России, а не США», — подчеркнул Рубио.

Он также добавил, что «прогресс достигнут, но предстоит еще долгий путь».

«Речь идет не о том, чтобы заставить всех заключить сделку, а о том, чтобы понять, что обе стороны рассчитывают получить, чем они готовы поступиться и как мы можем добиться того, чтобы эти позиции пересекались. Разумеется, для этого требуется много времени и тяжелой работы. Этого нельзя добиться через СМИ и на пресс-конференциях. Я думаю, что прогресс есть, но нам еще предстоит работа. Очевидно, в конце остаются самые сложные вопросы», — сказал он.