Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Новость дня
Эльдар Махмудов уходит в долину волков

Цена на платину взлетела до небес

21:49 254

Стоимость фьючерса на платину с поставкой в январе 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) превысила $2 000 за тройскую унцию впервые с 15 июля 2008 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 20:53 по бакинскому времени, стоимость фьючерса на платину росла на 3,01%, до $2 020 за тройскую унцию. С начала года цена на драгметалл выросла более чем в два раза - на 115,39%, с начала декабря - на 16,46%.

В то же время цена фьючерса на палладий с поставкой в марте 2026 года на NYMEX находилась на уровне $1 789 за тройскую унцию (+0,8%).

Дубай затопило
Дубай затопило видео
22:05 146
Кабмин принял решение по карантину
Кабмин принял решение по карантину
19:33 4089
Бабушкин пришел, увидел… помирил
Бабушкин пришел, увидел… помирил новый поворот с Россией
14:26 4979
Американцы сняли с себя ответственность
Американцы сняли с себя ответственность
21:35 769
Российский суд продлил арест азербайджанцам
Российский суд продлил арест азербайджанцам
21:16 727
5 тысяч человек выйдут на свободу
5 тысяч человек выйдут на свободу обновлено 20:39
20:39 5402
И европейцы присоединились к переговорам по Украине
И европейцы присоединились к переговорам по Украине
19:48 1185
Массовые задержания по всей Турции
Массовые задержания по всей Турции видео
19:37 2292
Эльдар Махмудов уходит в долину волков
Эльдар Махмудов уходит в долину волков главная тема
16:18 8259
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис?
Удар по производителям сигарет. Что готовит Милли Меджлис? по обе стороны баррикад; все еще актуально
14:14 4680
Американцы сами не верят в свои гарантии Украине
Американцы сами не верят в свои гарантии Украине
19:30 1147

